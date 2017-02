Düsseldorf. Mit einem kräftigem Druck auf den roten Knopf hat Oberbürgermeister Thomas Geisel am Donnerstag eine Lichtinstallation aus 18 Sitzbänken auf dem Marktplatz vor dem Rathaus in Betrieb genommen, die für den Start der Tour de France werben sollen. Für die „Tour-Lichter“ haben sich bereits acht Sponsoren gefunden, die damit zur Finanzierung des Grand Départ beitragen. „Die Lichtchoreografie der Tour-Lichter auf dem Marktplatz sind im wahrsten Sinne des Wortes echte Highlights, mit denen bereits jetzt die Vorfreude auf den Grand Départ Düsseldorf 2017 in der Stadt sichtbar ist. Ich danke allen Tour-Lichter-Käufern für ihr Engagement und bin sicher, dass sich für dieses und andere Sponsoring-Möglichkeiten noch weitere Unterstützer finden“, sagte OB Geisel.



Stadtdirektor Burkhart Hintzsche freute sich, dass die Lichtbänke vermutlich als gefragtes Fotomotiv „ oder einfach nur als hippe Sitzmöglichkeit“ von den Düsseldorfern genutzt werden. Am liebsten sähe die Stadtverwaltung im Internet unter den Hashtag #TDFdus eine regelrechte Galerie mit Bildern der Tour-Lichter entstehen. Und noch lieber mit Bildern weiterer verkaufter Bänke, um einen Teil der Veranstaltungskosten der Grand Départ zu tragen.



Der Düsseldorfer Künstler Bernd Spiecker hat ähnliche Bänke bereits in Istanbul, London und Moskau installiert. „ Auf den Lichtbänken sollen Menschen sich begegnen und miteinander kommunizieren. Passend zur Tour den France in Düsseldorf setzen wir die Tricolore in Szene – zum Beispiel als fortlaufende Farbwelle in den französischen Nationalfarben. Aber natürlich dürfen sich die Düsseldorfer auch auf eine Fortuna-Lichtchoreografie zu jedem Heimspiel freuen“, so Bernd Spiecker.



Die 100 Quadratmeter große Installation soll über den Tour-Start hinaus bis zum August auf dem Marktplatz bleiben. Eine kurze Pause legt sie jedoch in drei Wochen ein: Da weicht sie dem Rosenmontagszug.