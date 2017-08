Der Küchentisch ist ein Symbol für Kommunikation und Genuss. Die WZ nahm Platz bei Künstlern, die etwas zu erzählen haben. Heute: Bettina Masuch, Leiterin des Tanzhaus NRW.

Düsseldorf. Bettina Masuch trägt meist Schwarz, aktuell vor allem Nachtblau, jedenfalls dunkel. Sie interessiert sich für Mode wie sie sich für alles interessiert, was mit dem Erscheinungsbild des Menschen, mit Körperlichkeit und Kunst zu tun hat. Das fing an, als sie mit 13 ihr erstes Pina-Bausch-Stück sah. Seitdem hat sie sich vom Tanz nicht mehr gelöst, seit drei Jahren leitet sie das Tanzhaus NRW. Besprechungen mit Dramaturgen verlegt sie manchmal in ihre schöne Altbauwohnung in Pempelfort. Dort kocht meist ihr Mann, der früher einmal ein Theater in Brüssel geleitet hat.

Frau Masuch, wie kommunikativ ist Ihr Küchentisch?

Masuch: Total kommunikativ. Allerdings sitzen wir am Sonntagmorgen und wenn Besuch kommt, auch schon mal an dem Tisch im Wohnzimmer. Der ist größer. Wenn mein Mann und ich jedoch alleine sind, bleiben wir in der Küche. Er steht am Herd und kocht, ich sitze am Tisch und erzähle, was los war.

Ihr Mann kocht?

Masuch: Mir fehlt wohl die Geduld zum Kochen. Ja, ich gehe lieber essen.

Sie reisen viel, sind oft auch abends im Tanzhaus NRW. Haben Sie überhaupt Zeit, Freunde einzuladen?

Masuch: Wir haben häufig Besuch, laden Freunde ein, Familie, berufliche Gäste. Auch Arbeitsbesprechungen finden schon mal bei mir zu Hause statt. Dann kann man im Gegensatz zum Büro sicher sein, nicht gestört zu werden.

Manchen Menschen ist ihr Zuhause heilig, sie sichern es gegenüber dem Berufsleben ab. Sie nicht.

Masuch: Es ist eine Frage von Vertrauen, Menschen in seine Privatsphäre hineinzulassen. Ich habe ja auch zugestimmt, an der WZ-Serie teilzunehmen. Schließlich kommt niemand von der „Gala“. Die ist aber auch nicht meine Kragenweite.

Sie waren in der Ballettschule, aber getanzt haben Sie im „Getaway“ in Solingen. Sich der Musik hinzugeben, ohne Regeln beachten zu müssen, verschafft wunderbare Momente der Selbstvergessenheit. Wie viel ist davon heute noch übrig?

Masuch: Diese Momente sind weniger geworden. Wenn ich jedoch auf einer Probe bin und Künstlern zuschaue und mich eine bestimmte Art des Ausdrucks begeistert, dann kehrt dieser intensiv-konzentrierte Zustand zurück.