SPD mischt jetzt auch im Karneval mit50 Rollerskater beim Rosenmontagszug

Das Lied „Wir sind nur ein Karnevalsverein“ wird der Bundestagsabgeordnete Andreas Rimkus bestimmt nicht anstimmen, aber eine eigene Karnevalssitzung soll es trotzdem demnächst geben. Am 6. Januar wird im Haus der Jugend an der Lacombletstraße 10 ab 17.11 Uhr gefeiert. Partner wird die Stadtgarde sein, die übrigens kein Mitglied im Comitee Carneval ist. „Bei uns steht der Gedanke des Karnevals für Alle und die Jugendförderung im Mittelpunkt der Aktivitäten. Deshalb freuen wir uns, gemeinsam mit der SPD auch unsere erste Karnevalssitzung durchzuführen, die im Haus der Jugend stattfindet und schon um 17.11 Uhr beginnt, so dass viele Nachwuchs- und Kindergruppen bei uns auftreten können“, umreißt der Vorsitzende Frank Slingerlandden den Grundgedanken der Sitzung.

Auf etwas ganz Neues können sich die Jecken beim kommenden Rosenmontagszug am 12. Februar 2018 freuen. Denn erstmals werden auch 50 Rollerskater in bunten Kostümen mitfahren. Aber nur richtig gute Fahrer, denn teilweise führt die Strecke des Zuges über schwieriges Gelände und ist daher ziemlich anspruchsvoll. Größte Herausforderung dürfte für die Skater wohl eher das langsame Fahren sein. Ihre eigene Musik bringen sie übrigens auch mit. Allerdings wird nicht live gespielt. Die Mucke kommt vom Band, es wird ein eigener Wagen mit einem DJ vorausfahren. „Das ist eine ganz tolle und einzigartige Sache. Das wird den Rosenmontagszug sicherlich beleben“, freute sich Hans-Jürgen Tüllmann, der den Deal mit Rollnacht-Veranstalter Claus Vogel abgeschlossen hat.