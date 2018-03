Düsseldorf-Gerresheim. Spaziergänger haben am Samstagmorgen die Leiche eines 59-jährigen Mannes in der Nähe eines Sportplatzes an der Gräulinger Straße in Gerresheim gefunden. Die Umstände, unter denen der Mann aus Düsseldorf ums Leben gekommen ist, seien noch unklar, teilte die Polizei mit.

Passanten hatten gegen 11.40 Uhr einen Rettungswagen gerufen, nachdem sie die Leiche gefunden hatten. Die Sanitäter und der Notarzt hätten nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Er lag im Freien unweit eines Sportplatzes am dortigen Gymnasium. Eine Obduktion des Verstorbenen wurde durch die Staatsanwaltschaft in die Wege geleitet. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, hätten sowohl die Spurenlage als auch die gerichtsmedizinische Untersuchung keinerlei Hinweise auf eine Beteiligung Dritter oder gar das Vorliegen einer Straftat ergeben. red