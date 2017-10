Für begabte Jugendliche gibt es die Möglichkeit, in der Herbstakademie des Competence Centers für Begabtenförderung (CCB) am Bertha-von-Suttner-Platz 3 bei vielen verschiedenen Veranstaltungen teilzunehmen. In der ersten Ferienwoche geht es um den Themenschwerpunkt „Naturwissenschaft und Technik“. Dabei werden zum Beispiel Roboter programmiert und zum Leben erweckt . In der zweiten Woche („Sprache und Ethik“) diskutieren Philosophen unter anderem über das Thema Gerechtigkeit. Weitere Informationen gibt es unter der Rufnummer 0211 892 4043 und online unter: www.duesseldorf.de/Schulpsychologie/begbtenförderung/herbstakademie-2017

Auch für die Kreativen gibt es eine Beschäftigungsmöglichkeit. Am 3. November gibt es im Zakk in der Fichtenstraße 40 einen U20 Poetry Slam. Man kann sich den Slam entweder für 3 Euro ansehen oder selbst daran teilnehmen. Für eine Teilnahme muss man eine halbe Stunde früher kommen und unter 20 Jahre alt sein, bekommt dafür aber freien Eintritt und ein Freigetränk. http://www.musenkuss-duesseldorf.de/angebote/zwischenruf-der-u20-poetry-slam-6-2-3-2

Für die kleineren Entdecker im Alter von acht bis zwölf Jahren wird am 24. Oktober von 15 bis 16 Uhr für 4 Euro eine Schatzsuche im Schifffahrtmuseum am Burgplatz 30 angeboten. www.musenkuss-duesseldorf.de/angebote/schatzsuche-im-schifffahrtmuseum-2

Für Kinder und Erwachsene, die gerne alles herausfinden wollen, gibt es in Düsseldorf viele spannende Beschäftigungen, wie zum Beispiel die Führungen durch das Wasserwerk Flehe, Himmelgeister Straße 325, am 27. Oktober um 15 Uhr und am 3. November um 15 Uhr, Dabei geht es darum, wie unser Trinkwasser in den Wasserhahn kommt. Die kostenlosen Besuchstermine bieten Erlebnis und Information für die ganze Familie. www.swd-ag.de/ueber-uns/besichtigung

Düsseldorf. Endlich ist es wieder soweit! Vom 23. Oktober bis zum 4. November sind Herbstferien. Doch was kann man in einer oft nassen und kalten Jahreszeit wie dem Herbst in Düsseldorf machen? Mit unseren Tipps werden die Ferien ganz bestimmt nicht langweilig.

Für Bastler

Wer gerne Bücher bindet, häkelt oder aus Müll Halloween-Kleider bastelt, wird hier sicher etwas finden. Selbst geschriebene Geschichten oder ein Hausaufgabenheft können am 25. Oktober von 10 bis 13 Uhr im Lesesaal des Heinrich-Heine-Instituts an der Bilkerstraße 12-14 zu einem Buch zusammen gebunden werden, Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren sind eingeladen, für drei Euro mitzumachen. https://www.duesseldorf.de/heineinstitut/

Am 26. Oktober findet von 10 bis 12 Uhr ein Häkelkurs (für Kinder ab sechs Jahren) in der Stadtbücherei an der Fritz-Erler-Straße 21 statt. Dort wird den Teilnehmern gezeigt, wie man aus Wolle einen eigenen Oktopus kreieren kann. http://www.musenkuss-duesseldorf.de/angebote/bibliothek-trifft-wolle-2-0-in-deiner-buecherei-garath

Wer für Halloween noch ein Kostüm braucht, kann sich nun auch selbst eins basteln. Am 25. und 26. Oktober findet jeweils von 11-14 Uhr im Theatermuseum, Jägerhofstraße 1, der Workshop für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren für 15 Euro statt https://www.duesseldorf.de/theatermuseum

Für Wasserratten

In Düsseldorf gibt es viele Möglichkeiten, um schwimmen zu gehen. Zum Beispiel in der Münster Therme an der Münsterstraße 13, die nicht nur gut zum Schwimmen ist, sondern mit ihren Saunen und ihrer Salzgrotte gute Erholungsmöglichkeiten bietet. Die Therme hat unter der Woche von 6.30 bis 21 Uhr und am Wochenende von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt in die Therme kostet für Erwachsene 4,60 Euro am Tag und ermäßigt 3 Euro. https://www.baeder-duesseldorf.de/baeder-und-saunen/hallenbaeder/muenster-therme/

Vom 23. bis 28. und am 30. Oktober sowie vom 2. bis 4. November werden in den Düsseldorfer Schwimmbädern wieder Schwimmkurse für Schülerinnen und Schüler angeboten. Die Schwimmanfänger müssen für die zehn Übungstage (eine Unterrichtsstunde am Tag) 47,50 Euro bezahlen. Die Anmeldung ist seit dem 5. Oktober in den jeweiligen Hallenbädern möglich. Folgende Schwimmbäder bieten die Kurse an:

Freizeitbad Düsselstrand, Kettwiger Straße 50, Rufnummer: 0211 95745700 https://www.baeder-duesseldorf.de/baeder-und-saunen/freizeitbad/duesselstrand/