Alon Abelskis Doppelpack sichert Tabellenführer den Erfolg in Hochdahl.

Sechster Sieg im sechsten Spiel für Sparta Bilk. Der Tabellenführer der Kreisliga A setzte sich bei Rhenania Hochdahl mit 3:1 (1:0) durch und bleibt damit weiterhin oder jeden Punktverlust an der Spitze. Oliver Thederahn (13.) hatte die Gäste per Strafstoß in Führung gebracht, danach blieb es lange beim knappen Vorsprung für die Mannschaft von Trainer Marcel Gans. Als Cemal Nuri Gülmez zehn Minuten vor dem Abpfiff ausglich, sah es für einen Moment so aus, als würde die Siegesserie der Bilker reißen. Doch Alon Abelski (81./85.) antwortete prompt und stellte den Erfolg für Sparta sicher.

Während sich die Kicker von der Fährstraße längst an das Gewinnen gewöhnt haben dürften, erlebte der SV Wersten am siebten Spieltag erstmals dieses Gefühl. Das 3:2 (0:0) beim SC Unterbach war der erste Dreier der Saison für die Grün-Weißen. Dabei sah es Mitte der zweiten Hälfte eigentlich nach der nächsten Niederlage aus. Nils Schäfer (52.) und Florian Schmier (61.) hatten den SCU augenscheinlich auf die Siegerstraße geschossen. Alexander Stankovic (75.) und Tim Stemmer (77.) sorgten mit einem Doppelschlag aber dafür, dass Wersten zurück ins Spiel kam. Acht Minuten vor dem Ende traf erneut Stemmer zum umjubelten Siegtreffer.

Weiterhin ungeschlagen bleibt der TSV Urdenbach. Die mit nur drei Gegentoren abwehrstärkste Mannschaft der Kreisliga A kam im Heimspiel gegen Hilden 05/06 jedoch nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus und hat als Fünfter nun sechs Zähler Rückstand auf Sparta Bilk. tke