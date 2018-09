Lohausen will endlich punkten.

Was die reinen Ergebnisse angeht, wechselten sich beim Aufsteiger Sparta Bilk in der Fußball-Bezirksliga bisher Licht und Schatten ab. Zwei klaren Siegen auf eigener Anlage stehen zwei Niederlagen auf fremden Plätzen gegenüber. „Man hat gesehen, dass wir schwer zu schlagen sind, wenn wir unsere Qualität auf den Platz bringen“, sagt Trainer Olaf Faßbender. Beim FC Delhoven sollen diese Qualitäten am Sonntag auch erstmals zu drei Auswärtspunkten führen, auch wenn in Berkant Jumerovski, Sascha Hofrath und dem wieder in den Kader aufgenommenen Ex-Profi Marcel Podszus drei Akteure weiterhin verletzungsbedingt fehlen werden.

Bereits am Samstag empfängt der VfL Benrath den starken Aufsteiger Ratingen 04 II. Nach der klaren Niederlage gegen den Tabellenzweiten Bayer Dormagen erhalten die Schlossstädter gegen die mit vier Siegen aus fünf Spielen gestarteten Ratinger die nächste Chance zu zeigen, dass sie mit den Spitzenmannschaften mithalten können. Zu den Topteams möchte auch der TSV Eller 04 in dieser Saison wieder gehören. Noch fehlt es dem amtierenden Vizemeister unter dem neuen Cheftrainer Kerim Kara aber an der nötigen Beständigkeit. Daher darf man gespannt darauf achten, wie sich der TSV nach dem Derby-Sieg über Unterrath nun zu Hause gegen die SG Kaarst aus der Affäre ziehen wird.

Kalkum-Wittlaer kann sich in der oberen Tabellenhälfte festsetzen

Die in der Vorwoche geschlagenen Unterrather wollen direkt wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Beim noch punktlosen TuS Grevenbroich sollte dies möglich sein. Ebenfalls noch ohne Zähler steht der Lohausener SV nach vier Partien da. Viel zu wenig für ein Team, in dem mit Michael Behlau, Albert Große-Ophoff oder Dominik Brockhoff einige gestandene Akteure stehen. Wie es besser geht, zeigt aktuell der benachbarte TV Kalkum-Wittlaer, der auch schon das direkte Duell in dieser Saison für sich entschieden hat. Mit einem Sieg über den noch punktlosen FC Delhoven würde sich die Elf von Michael Hecker erst einmal in der oberen Tabellenhälfte festsetzen. magi