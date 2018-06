Bei den Konzerten im Park gibt es in den nächsten Wochen unter anderem Swing und Seemannslieder zu hören.

Bei diesem Namen kann es doch nur schön und harmonisch werden: Am Sonntag steht der Hofgarten für eine Stunde ganz im Zeichen des Harmonie Orchester Henkel. Ob Barock oder Big-Band: Um 11 Uhr spielt das Ensemble im Musikpavillon nahe der Jägerhofallee. Das Ganze findet im Rahmen der kostenfreien Hofgartenkonzerte statt, die noch bis Mitte September immer sonntags ab 11 Uhr stattfinden. Seit 1964 gibt es die Konzertreihe in Düsseldorfs zentralem Park, die von Düsseldorf Tourismus veranstaltet wird. Die Interpreten kommen auch aus dem Umland und den Niederlanden. Die weiteren Termine im Juli im Überblick:

8. Juli Nachdem die Harmonie im Hofgarten Einzug gehalten hat, gibt sich die Stadt-und Feuerwehrkapelle Sendenhorst die Ehre. Die 64 Musiker und Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr sind zum ersten Mal mit dabei. Gegründet wurde die Kapelle bereits 1921. Ihr Fokus liegt vor allem auf traditioneller Blasmusik wie Märschen und Polkas. Ihr Ziel ist es, über ihre Musik die Menschen „generationsübergreifend miteinander zu verbinden“.

15. Juli Big Band Intakt, so nennt sich die Gruppe, die inzwei Wochen auftritt. Seit nunmehr 25 Jahren besteht die Big-Band der Clara-Schumann-Musikschule, die zunächst als Jazz-Ensemble gegründet wurde. Mittlerweile sind die Musiker zur Volkshochschule Düsseldorf gewechselt. Ihr Markenzeichen ist die Mischung der Musiker von jungen Talenten bis hin zu Profis. Präsentiert wird ein breitgefächertes Repertoire von Swing bis Pop zu Rock.

22. Juli Junge, komm bald wieder. Was wären die Seemannslieder-Sänger ohne ihre blauen Matrosenhemden und das rote Halstuch? Der über 50 Mann starke Shanty Chor Neuss wird sein maritimes Liedgut mitbringen. Über 115 Titel haben die Sänger im Programm. Dazu gehören auch Folklore und Opernmelodien auf Deutsch, Plattdeutsch, Englisch und Holländisch.

29. Juli Last but not least für den Monat Juli: Vor 20 Jahren gegründet, besteht die Band bigbandfriends noch heute aus Amateurmusikern. Ende des Monats spielen sie nicht nur klassischen Big-Band-Swing, sondern auch Soul, Funk, Latin und Filmmusik. nd