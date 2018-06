Stadt-Teilchen Von einem Sonnenuntergang am KIT, der das Gefühl vermittelt, dass es keinen besseren Ort auf der Welt als diesen gibt

Frag’ mich, was Lebensfreude ist! Komm, frag’ mich! Wenn du fragst, weiß ich, dass ich mehr weiß als du, und dann kann ich dir verraten, wo der goldene Pott am Ende des Regenbogens versteckt ist. Dann erzähl’ ich dir von einem eigentlich stinknormalen Dienstag im Juni. In Düsseldorf.

Du hast gearbeitet, vielleicht sogar geschuftet, aber alles hat am Ende gut geklappt. So gut, dass es dich rauszieht, während andere Fußball gucken. Frag’ mich, wo du dann hinsollst an diesem stinknormalen Dienstagabend im Juni! Komm, frag’ mich! Ich sag es dir. Ich beschreib’ dir dann den Sog, mit dem die Sonne im Rheinbogen unterhalb des Landtags alle Blicke auf sich zieht, weil sie nach acht ihr Licht in Cinemascope verschleudert, das Wasser blitzeblau färbt, die elegant geschwungene Rheinfront verschwenderisch in Gold taucht, die Weite der großen Welt in ein paar kurze Düsseldorfer Momente packt.

Geräusche treiben dich unter der Kniebrücke durch. Vor dem KIT am Mannesmannufer fordert jemand „Say Love“. Ja, Liebe ist ein gutes Gefühl für einen solchen Abend. Und Leichtigkeit wird hier kostenlos mitgeliefert. Alles scheint zu schweben, als die Sonne sich langsam senkt und dem Himmel eine Apfelsinentönung verpasst. Tatsächlich sagen die Menschen „Love“, und sie strahlen aus, was sie sagen. Gibt es einen besseren Ort für einen perfekten Sonnenuntergang als vor dem KIT? Lausch’ der Band, die sich funky gibt, und auch du wirst dich funky fühlen. Obwohl funky vielleicht nicht das originäre Gefühl eines typischen weißen Düsseldorfers im mittleren bis späten Alter ist. Funky ist es, wenn du unwillkürlich einknickst beim perfekt nachgezogenen Beat, der immer einen Hauch später kommt als erwartet. Das Unerwartete macht dich locker. Gib dich hin! Es ist so einfach an solch einem stinknormalen Dienstagabend im Juni.

Bei der Band, die da umsonst und draußen vor dem KIT groovt, stimmt alles, der Groove, der Sound, die Getränke, mit denen du deinem Gefühl einen zusätzlichen Push gibst. Ja, I feel funky. Say Love. Yeah. Gibt es einen besseren Ort, frage ich nochmal.

Ja, gibt es. Vielleicht. Sogar sehr wahrscheinlich. Möglicherweise herrscht just in diesem Moment die gleiche Magie auch an der Rheinterrasse oder in Kaiserswerth oder in Himmelgeist, halt überall, wo die Sonne den Film vorgibt, in dem du gerade der Hauptdarsteller bist und deine große Szene hast. Aber im Moment bist du hier vor dem KIT, und es fühlt sich so verdammt gut an, hier zu sein an diesem stinknormalen Dienstagabend im Juni.