TERMINE Sonntag (30. Juli) gastiert die Querflötistin Anna Hendricksen. Sie wird an der Orgel begleitet von Michael Behrendt. Am 6. August spielt das Aeolus-Ensemble mit Blasinstrumenten auf. Folkmusik macht am 13. August das Ensemble inlé-rah, Finale ist am 20. August mit dem Sommernachts-Chor des Rheinischen Landestheaters Neuss. Beginn jeweils 21.30 Uhr. ORT Liebfrauenkirche, Degerstraße 59, Telefon: 0211/664226. kkfd.de