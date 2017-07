In der Musikhochschule sind am Freitag fünf Bands zugange. Essen und Trinken am Foodtruck.

Düsseldorf. Die Bands, die beim Itzo-Festival (itzo: Altdeutsch für Jetzt) die Bühne entern, haben alle eines gemeinsam: Sie werden das Publikum in eine tanzende, feiernde, fröhliche Masse verwandeln: am 21. Juli in der Robert-Schumann-Hochschule. Hier spielen einen Tag lang Bands, lassen Foodtrucks keine kulinarischen Wünsche offen und ist sogar Festival-TV live zu erleben. Ein Studenten-Team aus den unterschiedlichsten Fachbereichen der Hochschule Düsseldorf und der Robert-Schumann-Hochschule haben das sommerliche Spektakel organisiert. Es spielen:

Dreadnut Inc. Bass und Brass, Offbeat und der virtuose Abriss. Der Sound der acht Jungs aus NRW ist tief verwurzelt im Reggae,Trip Hop und Soul/Jazz Mix.

Girl aus Köln sind pure Energie aus brachialen und atmosphärischen Sounds. Das Gitarrenspiel wird befeuert durch virtuose Trommelkünste.

Sirkus 60er Acid Blues trifft afrikanische Klänge - wo die sechsköpfige Band aus Aschaffenburg aufschlägt, wird‘s heiß. Seit der Gründung führten verschiedene Reisen die Mitglieder in den Kongo, nach Burkina Faso, in den nahen Osten und an die amerikanische Westküste.

The Buggs Die Fünf aus Düsseldorf haben sie sich einem Sound verschrieben, den sie schlicht „Buggs Pop“ nennen.

The Planetoids Die junge Band aus Hannover und Düsseldorf hat den Groove Pop erfunden. Einfallsreich kombinieren sie Pop mit Elementen aus Funk, Indie und Disco. Geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Da ist für jeden was dabei!

www.itzo-festival.de