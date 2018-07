Quel festival – was für ein Fest! In wenigen Tagen rollen die Bagger am 25hours Hotel so richtig an, dann wird der Bereich rund um den Eingang des neu eröffneten Mega-Hotels neugestaltet und begrünt. Doch trotzdem – oder gerade deshalb – ließ man es sich nicht nehmen, am Samstag das große „French Summer Festival“ zu feiern. Hunderte Besucher kamen und erlebten einen Sommerabend, wie man ihn sich besser kaum vorstellen kann. Auf dem mit Sand und jeder Menge Liegestühlen ausgestatteten Gelände genossen die Gäste das Leben – und die Musik auf der Bühne.

Haupt-Act war der Kölner Reggae-Künstler Patrice. Seine Musik fügte sich natürlich passend ins sommerliche Flair des derzeit wohl angesagtesten Hotels der Stadt ein. Neben dem mittlerweile stadtbekannten Haus-Drink „Lillet“ des Hotels konnte man sich mit Champagner, Bier und Limonaden den Abend versüßen, für den Hunger standen Food-Trucks bereit, Frauen konnten Blumenkränze flechten und Männer sich den Bart anständig rasieren lassen. Französische Sommergefühle wie an der Côte d’Azur – und das kurz hinter dem Wehrhahn in Düsseldorf. cb