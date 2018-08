Krimi, Liebe, Erwachsenwerden – das sind großen Themen in den Lesevorschlägen für den Sommer. Auch ein Düsseldorfer Autor hat es in die Tipps geschafft.

Joachim Meyerhoff: „Die Zweisamkeit der Einzelgänger“ Das ist der vierte und letzte Teil des Romanzyklus „ Alle Toten fliegen hoch“: Für den Ich-Erzähler ist die Zeit der ersten Bühnenerfolge und der Beziehungen zu den Frauen angebrochen. Die Städte Bielefeld und Dortmund sind seine ersten beruflichen Stationen, Hanna Franka und Ilse seine ersten Frauen. Während er seine Engagements aber nacheinander lebt, führt er seine Beziehungen parallel. Hanna aus Bielefeld ist eine blitzgescheite, kapriziöse, Studentin, die geheimnisvolle Franka aus Dortmund ist eine Tänzerin am Theater und Ilse, die Bäckerin verwöhnt mit wunderbaren Teilchen aus der eigenen Backstube. Den Leser erwartet ein Feuerwerk von Geschichten, voller Komik und herrlich wortreich geschrieben.

Diese selbstgewählte Rolle des „Don Juan“ überfordert den jungen Schauspieler und manchmal auch den Leser. Was für ein Chaos und welche Organisation, welche Lügen und welche Jonglage. Im Grunde aber ist Meyerhoff ein Einzelgänger und in stillen Zeiten gibt es tiefe Gefühle, Erinnerungen an seine Kindheit und seine Eltern. Auch die Toten vergisst er nie. Das Spiel des Onkels „Alle Toten fliegen hoch“ eine etwas schräge Abwandlung des Spiels „alle Vögel fliegen hoch“ braucht er nicht, um sich an all die zu erinnern, die er geliebt hat und die gestorben sind. Wie in den ersten drei Bänden: der sympathische Meyerhoff schreibt sich mit seinem autobiografischen Roman über 400 Seiten in die Herzen seiner Leser.

Ein Tipp von Marion Esser, Leiterin der Stadtteilbücherei Gerresheim

Thorsten Nagelschmidt: „Der Abfall der Herzen“ Zwei Jugendfreunde, inzwischen um die 40, treffen sich in einer Bar und reden über alte Zeiten. „Wann hast du eigentlich aufgehört mich zu hassen?“ fragt Nagel. „Als du mir den Brief geschrieben hast“ antwortet Sascha. Welchen Brief? Nagel hat keine Ahnung was gemeint sein könnte, doch die Sache geht ihm nicht aus dem Kopf. Und so versucht er eine Rekonstruktion dieses Sommers im Jahr 1999 in der münsterländischen Provinz. Dabei entsteht eine stimmungsvolle Coming-of-Age-Geschichte, die das Lebensgefühl der 1990er sehr authentisch transportiert. Eine Zeit, in der alles irgendwie im Aufbruch war, nicht nur diese jungen Leute in der kleinen Stadt Rheine. Und wer konnte schon wissen, wohin die Reise geht? Ein schönes Buch, das man definitiv im Sommer lesen sollte.