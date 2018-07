Je nach Branche kommen Mitarbeiter auch mal barfuß oder mit Flipflops ins Büro. Dabei gibt es durchaus Regeln zu beachten.

35 Grad im Schatten, drückende Hitze: Am liebsten würde man den ganzen Tag im Bikini oder in der Badehose rumlaufen. Doch das geht bei der Arbeit nicht. Je nach Branche ist jedoch einiges möglich. Regelrechte Kleidervorschriften sind selten, Mitarbeiter, Chefs und Freiberufler aus den verschiedensten Bereichen erzählen, was als angemessen gilt.

Kunterbunt geht es in der Werbeagentur Taktzeit zu. Die Mitarbeiter haben kaum Kundenkontakt, jeder zieht an, was ihm oder ihr gefällt. Die meisten tragen Hemd oder T-Shirt; wenn es richtig drückend wird, greifen die Frauen auch gerne mal zu Hotpants und kurzen Röcken, manche Männer zu ärmellosen Shirts. Besonders beliebt ist aber eines: Schuhe aus und barfuß laufen.

Bei der Agentur Grey sieht es schon ein bisschen anders aus: Je nach Art des Kunden kommen die Mitarbeiter an einem Tag im Anzug oder Kostüm, am anderen in Flipflops und lässigem Sommerkleid oder Shorts.

Vorschriften bei Versicherungen und in der Anwaltskanzlei

Versicherung, Anwaltskanzlei und Co. muss nicht gleich super schick heißen. Verwaschene Jeans und T-Shirt gelten bei den Mitarbeitern eines Rechtsanwalts in der Innenstadt als erlaubt. Direkte Vorschriften gibt es nicht, aber die Röcke der Frauen sollten auch bei 30 Grad mindestens bis zum Knie reichen, finden diese. Ein Top ist ihnen zu lässig, eine Bluse mit kurzen Ärmeln aber geht. Auch legen sie Wert darauf, dass der Ausschnitt der Shirts nicht zu groß ist. Je nach Termin, je nach Kunde, kommen sie auch mal eleganter und bedeckter in die Arbeit.

Danuta Goralczyk von der Ergo Versicherung, Projektleitung IT, entscheidet selbst, was sie trägt. Regeln kennt sie keine. Sie kleidet sich aber lieber schick und achtet insbesondere bei Sommerröcken auf eine Länge, die sie als angemessen empfindet. „Auch für Männer gibt es bei uns keine Zwänge. Sie könnten durchaus eine dünne Hose und ein kurzärmeliges Hemd tragen, wenn es so richtig schwül ist – die meisten greifen aber trotzdem zum Anzug“, sagt sie.

Eher locker geht es in der internistischen Praxis Heilein zu. Den Arzt trifft man schon mal in Jeans an, und für die Mitarbeiter gilt: Hauptsache weiß, alles andere ist ihnen überlassen. Angestellte Melanie van Koll könnte daher auch eine kurze Hose tragen – fühlt sich in einer etwas längeren jedoch wohler. „Und bei den Schuhen gilt: Hauptsache bequem“, sagt sie.