An der Brücke, auf dem Südring und an der Fischerstraße wird es in den Ferien eng.

Düsseldorf. Die Stadt stellte am Mittwoch die großen Sommerbaustellen vor. Und schon ab der kommenden Woche will sie die Autofahrer an der Theodor-Heuss-Brücke mit Schildern darauf hinweisen, dass die Brücke ab 31. Juli in Richtung Mörsenbroicher Ei und eine Woche später in Richtung Mönchengladbach gesperrt wird.

Theodor-Heuss-Brücke: Eigentlich sollten Tragkonstruktion sowie Geh- und Radweg der 1957 errichtete Brücke erst 2019 saniert werden. „Wir haben aber bei unseren ständigen Kontrollen Mängel am Fahrbahnbelag entdeckt“, berichtet Andreas Schmitz vom Amt für Verkehrsmanagement. Deshalb müssen die Asphaltarbeiten nun vorgezogen werden. Aus Gründen der Arbeitssicherheit müsse die Brücke in jeweils eine Richtung eine Woche lang voll gesperrt werden. Die Sperrung beginnt am Montag, 31. Juli um 10 Uhr. Autofahrer werden über die Rheinkniebrücke umgeleitet. Der neue Belag kostet 330 000 Euro.

Linie 701 fährt ab Anfang Januar 2018 bis zum Rather Dome

Verlängerung der Linie 701: In den Ferien wird verstärkt an den neuen Gleiskreuzungen an Theodorstraße/Am Röhrenwerk/Am Hülserhof gearbeitet. Der neue Leiter des Amtes für Verkehrsmanagement, Ingo Pähler, kündigte an, dass die Arbeiten zur Erschließung des ISS Domes in Rath kurz vor Weihnachten am 22. Dezember beendet sein werden. Mit dem Fahrplanwechsel Anfang Januar wird die zwei Kilometer lange und 30 Millionen Euro teure Verlängerung der Strecke der Linie 701 in Betrieb gehen.

Südring: Zwischen Volmerswerther Straße und Aachener Straße bekommt der Südring eine neue lärmoptimierte Fahrbahndecke. Die Arbeiten finden an zwei Wochenenden (28./30. Juli und 4./6. August statt und kosten 265 000 Euro. Im kommenden Jahr ist dann die Gegenrichtung dran.

Fischerstraße: Mit Beeinträchtigungen des Verkehrs rechnet Ingo Pähler auch im Bereich der Fischerstraße. Sie wird an zwei Wochenenden (8./11. sowie 15./18. September) stadtauswärts zwischen Nordstraße und Klever Straße voll gesperrt. Auch hier wird so genannter Flüsterasphalt aufgetragen (350 000 Euro).

Am Wehrhahn: Auf der Straße „Am Wehrhahn“ wird nach dem Wehrhahn-Linienbau nun der Abschnitt zwischen Kölner-/Pempelforter Straße und Worringer-/Adlerstraße hergerichtet. Zurzeit werden bereits die Gleise entfernt. In beide Richtungen werden jeweils zweispurige Fahrbahnen mit jeweils separatem Radweg angelegt. Während der Bauphasen (bis 30. Juli) soll tagsüber für den Individualverkehr möglichst eine Fahrspur in beide Richtungen frei gehalten werden. An der Einmündung Wielandstraße wird auch der Platz wiederhergestellt und bekommt eine Pferdetränke. Knapp 1,9 Millionen Euro kostet die Oberflächengestaltung für diesen Abschnitt.