Ein 34 Jahre alter Düsseldorfer wurde am Samstag festgenommen, nachdem Verwandte seine Mutter (61) tot in ihrem Haus am Hermann-Schauten-Weg gefunden hatten. Das berichten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntagmittag.

Gegen 14 Uhr, so der Bericht, hätten Angehörige die Leiche der 61-Jährigen entdeckt und die Polizei alarmiert. „Sowohl in der Wohnung als auch am Körper der Frau fanden sich eindeutige Hinweise darauf, dass sie einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist“, schreiben die Ermittler. Schnell fiel der Verdacht auf den 34 Jahre alten Sohn der Verstorbenen. Dieser sei polizeibekannt – unter anderem wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Der Mann, der momentan ebenfalls unter der Adresse der Mutter gemeldet sei, konnte in der Nähe des Hauses aufgegriffen und vorläuftig festgenommen werden. Er wurde einem Gutachter vorgeführt. Der habe den Verdacht bestätigt, der Mann könne eine psycische Erkrankung haben. Deshalb versuche man, den verdächtigen nun vorsorglich in einer psychiatrischen Klinik unterzubringen, so die Ermittler.

Die Polizei richtete eine Mordkommission ein. Derzeit sei man dabei, die genauen Vorgaänge in dem Haus zu rekonstruieren, teilten die Ermittler am Sonntagmittag mit. Die Obduktion am Vormittag habe ergeben: Die Frau starb durch stumpfe Gewalteinwirkung. Offenbar sei sie auf den Kopf und den Oberkörper geschlagen worden. Der genaue Todeszeitpunkt sei noch unklar. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass die Frau schon mehrere Tage tot gewesen sei, als man sie fand. Die Ermittlungen dauern an. red