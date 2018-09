den Filmregisseur zieht es wieder auf die Bretter. Im Schauspielhaus inszeniert er Vicki Baums Roman „Menschen im Hotel“.

Düsseldorf. Als Filmregisseur zählt Sönke Wortmann seit vielen Jahren zu den Großen der Nation. Man denke nur an berühmt gewordene Werke wie „Das Wunder von Bern“ (2003) oder an die historische TV-Serie „Charité“ über das Berliner Kult-Hospital, die im vergangenen Jahr zu einem Quotenknüller wurde. Ab und zu zieht es den Regisseur, der mit Frau und drei Kindern seit 15 Jahren in Düsseldorf lebt, auch auf die Bretter. Bereits 1996 landete er einen wahren Coup und Kassenschlager mit „Bullets over Broadway“ am Gründgens-Platz, damals unter Intendantin Anna Badora. Und in der ersten Saison der Ära Schulz mit „Willkommen“ (von Lutz Hübner und Sarah Nemitz). Bereits über 40 Mal wurde seine pointensichere Inszenierung im Central vor vollem Haus gezeigt und wegen der großen Nachfrage von der Kleinen Bühne auf die Große Bühne übernommen.

Auf diesen Erfolg hofft Wortmann auch im Fall von „Menschen im Hotel“ nach dem gleichnamigen Roman von Vicki Baum. Am 14. September ist Premiere im Großen Haus am Gustaf-Gründgens-Platz, ein Ort, an den Wortmann als Regisseur gerne zurückkehrt. Die WZ traf ihn während der Proben.

Herr Wortmann, wohnen Sie gerne in Hotels?

Sönke Wortmann: Sehr gerne sogar – aber nicht zu lange. Nach einer Woche möchte ich auch wieder nach Hause. Dann kennt man das Zimmer und das Frühstück. Grundsätzlich bin ich überwiegend beruflich in Hotels, privat eher selten.

Kennen Sie das Berliner Hotel Savoy, in dem der Roman spielt?

Wortmann: Das Savoy kenne ich, für ihren Roman hat sich Vicky Baum aber vom Bristol auf dem Kurfürstendamm inspirieren lassen, wo sie eine Zeit lang als Zimmermädchen gearbeitet hat.

Wie kamen Sie auf den Roman von Vicki Baum?

Wortmann: Ich habe „Liebe und Tod auf Bali“ ebendort im Urlaub gelesen und war von ihrem Stil so begeistert, dass ich danach sofort alles andere von ihr haben wollte – so auch „Menschen im Hotel“.

Was ist der Reiz an diesem Roman von 1929, in dem bizarre und gescheiterte Existenzen in einem Berliner Hotel aufeinandertreffen?