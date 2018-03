Soziale Netzwerke wie Instagram und Facebook können abhängig und depressiv machen – sagen Studien. Was Schüler, ein Psychologe und die Schule dazu sagen.

Warum sie sich noch nicht bei Instagram angemeldet hat? Sie hat Angst, dass andere etwas Gemeines unter ihre Fotos schreiben könnten. Und dass ihre Mitschüler sich durch den Gebrauch dieses sozialen Netzwerks teilweise sehr verändert haben, hat sie auch bemerkt. Florentine Morys ist elf Jahre alt, besucht die sechste Klasse des Görres-Gymnasiums an der Königsallee. Snapchat, Whatsapp und Youtube nutzt sie aber schon.

Glaubt man der Studie der „Royal Society for Public Health“, dann tut Florentine gut daran, ausgerechnet Instagram zu meiden. Die Wissenschaftler kamen im vergangenen Jahr zu dem Ergebnis, dass das Foto-Netzwerk am schädlichsten für das Seelenleben junger Erwachsener ist. Die ständige Konfrontation mit scheinbar perfekten Menschen führte bei den Studienteilnehmern zu einem verminderten Selbstbild, einer negativen Körperwahrnehmung und depressiven Stimmungen.

Prognose bis 2022: 48 Millionen Social-Media-Nutzer in Deutschland

Dazu muss man wissen: Auf Instagram sind alle schön. Und gut gelaunt und ständig im Urlaub. Bestens bezahlte Influencer bewerben ganz beiläufig die Must-haves der Saison, Mogel-Apps wie Facetune glätten die Haut, vergrößern die Augen, verschlanken die Taille. Und nicht nur Jugendliche nutzen Instagram – Whatsapp, Snapchat und Facebook haben festen Stellenwert im Alltag vieler, 2016 gab es in Deutschland laut dem Institut Statista 45 Millionen Social-Media-Nutzer, 2022 sollen es 48 Millionen sein. Interessant: Eine Forsa-Studie im Auftrag der DAK-Krankenkasse hat vor wenigen Tagen ergeben, dass mehr als 100 000 Teenager süchtig nach Social Media sind. Das entspricht 2,6 Prozent aller Zwölf- bis 17-Jährigen. Den Erkenntnissen des Deutschen Zentrums für Suchtfragen am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf zufolge verbringen Jungen und Mädchen in dem Alter im Schnitt zweieinhalb Stunden pro Tag in den Netzwerken. Und manche eben noch mehr.

Lena Best ist 15 Jahre alt, geht in die neunte Klasse am Görres. Ihr Instagram-Profil ist privat, nur die, denen sie es erlaubt, können ihre Bilder sehen. Das machen nicht alle in ihrem Alter so: „Ich habe eine Freundin, die hat schon 10 000 Follower“, erzählt Lena. „Und ist schon sehr damit beschäftigt. Wir waren letztens essen und ich durfte meins nicht anrühren, bis sie ein Foto gemacht hatte.“ Viele Fotos würde die Freundin am Tag teilen, die Instagram-Gemeinde will unterhalten werden. Vor jedem Posting die bange Frage, ob das Bild auch gut ankommt.