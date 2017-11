Düsseldorf. Düsseldorf steht in diesen Tagen ganz im Zeichen von St. Martin. Mehr als 120 Martinszüge ziehen in den kommenden Tagen durch die Stadtteile. Der erste Martinszug zog 1886 durch Düsseldorf. Die Botschaft des St.-Martinstages: So wie der heilige Martin die Hälfte seines Mantels an einen Bettler weiterreichte, sollte jeder gelegentlich etwas bedürftigen Mitmenschen abgeben.

Höhepunkt des Martinsbrauchtums ist der abendliche Zug durch die engen Straßen und Gassen der Düsseldorfer Altstadt am Freitag, 10. November, ab 17 Uhr. Die ersten Züge finden am 2.11. in Unterrath (Diakonie ev. KiTa) und Wersten (Montessori Kinderhaus) statt. Die letzten Züge der Saison ziehen am 16.11. durch die Straßen der Stadt.

Wann der Martinszug in Ihrem Stadtteil stattfindet, wer der Veranstalter ist und wo es losgeht können Sie in der angehängten Liste aller Züge in PDF-Form nachlesen. red