Vom heutigen Donnerstag bis Sonntag gibt es auf der Königsallee ein umfangreiches Programm mit Ständen, Lesungen und noch mehr.

Düsseldorf. Kurt Nellessen vom Veranstalter-Verein „Bücherbummel auf der Kö“ verspricht: So viele Buchhandlungen wie in diesem Jahr waren beim Bücherbummel noch nie vertreten. Es dürfte also für Leseratten zahlreiche Schätze zu entdecken geben bei dem viertägigen Markt vom heutigen Donnerstag bis Sonntag.

Der Bücherbummel in Kurzversion, das sind: zehn teilnehmende Buchhandlungen, 18 Antiquariate, 13 Kunsthandlungen, acht Kulturveranstalter, elf Gastronomen, drei Stände von Weltanschauungsgemeinschaften und neun weitere Stände. Dazu gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm.

Literaturfans, die alles sehen möchten, sollte bei diesem Angebot jede Menge Zeit mitbringen. Wer die nicht hat, muss sich entscheiden und das Passende für sich heraussuchen. Lieber moderner Roman oder ein Sammlerstück aus dem Antiquariat? Lieber Kunstobjekte oder ausgefallene Instrumente ansehen? Lieber Kaffee oder Wein? Lieber Reibekuchen oder Flammkuchen? Eine Übersicht über alle Stände bietet der Verein "Bücherbummel auf der Kö" auf seiner Homepage.

Für das umfangreiche Rahmenprogramm haben wir einige Tipps zusammengestellt:

Lesezelt auf der Kö, Stand Nummer 57

Unter dem Motto „Support your local hero“ stellen dort Autoren, Schauspieler und Songwriter ihre meist selbst geschriebenen Werke vor. Bei gutem Wetter sind Lesungen unter freiem Himmel direkt auf der Kö geplant. Im oder am Lesezelt gibt es an allen Tagen umfangreiches Programm:

Donnerstag, 7. Juni

12 Uhr: Der Bücherbummel wird im Zelt offiziell eröffnet.

14.30 Uhr: Poesiepause – Künstlerische Intervention, Schüler präsentieren ihre Texte, Aylin Celik übernimmt die Moderation.

15.30 Uhr: Zwischenruf, Marie Cathleen und Fredi Erdmann, neue Texte, neue Songs vom U20 Slam Poetry–Nachwuchs.

16.30 Uhr, Edy Edwards: Folk’n’Roll. Er singt über das Leben, über die Liebe und das ganze andere Zeug.

17.30 Uhr: The Cello Experience, Cello und Drums und Songs aus der Harlem-Renaissance.

Freitag, 8. Juni

13.30 Uhr: Matthias Fuhrmeister, eine lyrisch-musikalische Solo-Performance.

14.30 Uhr: Jan Bühlbecker und Carolin Annuscheit als Team „Radio Misanthropie“.