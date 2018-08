Besuchen Freunde oder eine Gruppe das Restaurant, dann sieht das Konzept vor, dass die Gäste auch um einen großen Tisch herum sitzen können. Dort werden die Speisen auf den Tellern abgestellt, so dass sich jeder bedienen kann. „Food-Sharing ist in Japan üblich“, sagt Nicolas Alexandre Talon, der verantwortlich für das Konzept, Design und die Inneneinrichtung ist. 144 Sitzplätze hat das Restaurant. Wer die Plätze an der Bar mit einrechnet, kommt auf 180 Gäste, die insgesamt hineinpassen.

Über zwei Millionen Euro haben die neuen Inhaber investiert. Weg von den alten, schweren Teppichböden und in die Jahre gekommenen Möbeln. Der Bodenbelag ist ein braun-schwarzer PVC-Boden im Parkett-Dekor. An den Wänden ist eine Schaumstoffbeschichtung, die aussieht wie eine Holzvertäfelung. „Wir haben hier oben sehr strenge Brandschutzvorschriften. Deshalb ist das Verbauen von Holz nur sehr schwer möglich. Alles muss der Brandschutzklasse B1 entsprechen“, sagt Betriebsleiter Philipp Santen. Deswegen wird auch nicht mit Gas gekocht, sondern mit Strom. Beim Bau im Turm muss des Weiteren darauf geachtet werden, dass die Lasten gleichmäßig verteilt werden, damit die Balance nicht in Schieflage gerät.

Einige Zeit nach der Eröffnung im Jahre 1982 zog das Günnewig-Restaurant in das Wahrzeichens der Stadt ein. Allerdings war die Gaststätte nach dieser langen Zeit in die Jahre gekommen. Die Einrichtung erinnerte mehr an die 1980er Jahre. Ein komplette Sanierung wäre von Nöten gewesen. Und die hätte jede Menge Geld gekostet. Das wollten die alten Betreiber wohl nicht mehr und daher schloss das Restaurant vor einiger Zeit.

Düsseldorf. Noch ist das Top 180 im Rheinturm eine riesige Baustelle. Handwerker schwingen den Schraubenzieher und die Lieferanten von Sesseln, Stühlen und Küchengeräten geben sich die Klinke in die Hand. Doch am 27. September soll schon die Eröffnungsparty steigen. Dann bietet das Qomo zeitgenössische japanische Fusion-Küche im höchsten Restaurant der Landeshauptstadt an. Die Aussicht vom Fernsehturm in 180 Metern Höhe sucht ihresgleichen.

Nach 35 Jahren hat die Günnewig-Gruppe die höchste Gastronomie der Stadt verlassen. Am 27. September feiert das Qomo Eröffnung. Dann kommen japanische Spezialitäten auf den Tisch. Mehr als zwei Millionen Euro wurden in neue Küche und Einrichtung investiert.

Talon war schon in vielen Restaurants in Europa und im Nahen Osten aktiv. Zuletzt 15 Jahre in Dubai. Dort hat er auch die Eigentümer der Firma Qomo getroffen. Das war am 15. Juni dieses Jahres. Und von da an kann man durchaus von einem Schnellschuss sprechen. Denn von der Entwicklung bis zur Umsetzung und Eröffnung am 27. September liegen gerade mal gut drei Monate.

Für die Küche ist Masanori Ito verantwortlich. Er war unter anderem bereits in Sternerestaurants in London, Ibiza und Dubai tätig. In seinem Lebenslauf stehen renommierte Top-Locations wie Sketch, The Greenhouse, Sake No Hana oder Chiringuito. Der Japaner arbeitet mit viel Liebe zum Detail an seinen Speisen, die oft ein kleines Kunstwerk für sich darstellen. Er soll auch die vielen japanischen Bewohner Düsseldorfs in das neue Restaurant locken. Zwischen zehn und 150 Euro werden die einzelnen Gerichte kosten.

Auch nach dem Essen soll man sich in dem neuen Restaurant wohlfühlen. Dafür sorgen DJ-Klänge und Live-Musik. Mehr als 40 Arbeitsplätze werden geschaffen. Die Hälfte davon soll aus internationalen Mitarbeitern bestehen. „Wir haben Mitarbeiter aus Brasilien, der Ukraine, Griechenland, Japan und vielen anderen Ländern eingestellt“, sagt Talon. Reservierungen werden bereits angenommen, und zwar unter der Telefonnummer: 0211-863 2000.