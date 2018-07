Wir geben Tipps, um Warteschlangen zu umgehen und mit Kind und Kegel möglichst entspannt in die Ferien zu starten.

Düsseldorf. Letztes Jahr gab es zu Ferienstart teils lange Warteschlangen am Flughafen. Dieses Jahr werden am Wochenende nicht weniger Fluggäste erwartet. Flughafen, Sicherheitsdienst und Airlines haben auf das Chaos letztes Jahr reagiert und wie berichtet unter anderem mehr Personal engagiert. Auf was müssen sich Reisende also diesmal einstellen?

Wie früh muss ich da sein? Muss ich viel Wartezeit einrechnen?

Dass alles reibungslos verlaufen wird, kann keiner garantieren. Mehr Verkehr, Staus und Verspätungen lassen sich kaum vermeiden. Es empfiehlt sich, mit Zeitpuffer loszufahren. Vor den Sicherheitsschleusen werden aktuelle Wartezeiten angezeigt. Airlines wie Condor empfehlen unterschiedliche Vorlaufzeiten für den Check in, teils mindestens zweieinhalb Stunden vor Abflug, unabhängig vom Reiseland. Bei Langstreckenflügen können es auch mal drei Stunden sein. Eurowings beispielsweise rät dazu, drei Stunden vorher da zu sein. Bei Reisen in die USA kommt eine weitere Sicherheitskontrolle dazu, die noch mal Zeit frist.

Kann ich beim Check in Zeit sparen?

Neben dem persönlichen Check in am Schalter bieten einige Airlines an, einen Automaten zu nutzen. Bei den meisten Fluglinien können Reisende zudem schon von zu Hause aus, per Internet, einchecken. Infos gibt es dazu auf der Homepage des Flughafens oder unter der Telefonnummer 0211/421-0.

Bei mehreren Airlines wie Condor und Eurowings ist es zudem möglich, auch schon das Gepäck am Vorabend, ab 18 Uhr, aufzugeben.

Wo parke ich mein Auto?

Der Flughafen bietet für Urlauber etwa 10 000 Stellplätze. Rund um den Flughafen gibt es mehrere Parkhäuser und offene Parkplätze mit unterschiedlichen Preisen. Dabei gilt grundsätzlich: je näher am Terminal, umso teurer. Teils gehört ein Shuttleservice mit dazu Eine Alternative sind Firmen, die das Auto am Flughafen abholen, an anderer Stelle zwischenparken und am Rückreisetag wieder bringen. Hier sollte man aber ins Kleingedruckte schauen, in den letzten Jahren gab es teils Probleme mit unseriösen Firmen.

Kann ich Parkplätze vorab buchen?

Ja. Der Flughafen rät dazu. Die Nachfrage ist groß, viele Plätze sind nicht mehr übrig.

Wie viel kostet das Parken?

Während der Sommerferien bietet der Flughafen gesonderte Konditionen an. Sie gelten jeweils pro Woche. Wer wenig zahlen will und gut zu Fuß ist, dem steht der Parkplatz P13 zur Verfügung: Eine Woche kostet 29 Euro, jede weitere 19 Euro.