Familien geben Tipps, wie die Bastelarbeit für Halloween unfallfrei vonstatten geht – und allen Spaß macht.

Düsseldorf. Anton und Casimir tauchen fast bis zum Ellbogen tief in ihre riesigen Kürbisse hinein, kratzen Löffel für Löffel die letzten Reste orangefarbenes, faseriges Fruchtfleisch heraus. Fast haben die beiden Achtjährigen den Hauptteil geschafft: „Die Wände innen fertig auszuhöhlen, die letzten Fäden zu erwischen und herauszuziehen, das ist am schwierigsten“, sagt Casimir. Danach kommt der schönste Teil: die Löcher für Augen, Nase und Mund schnitzen, bis eine gruselige Fratze entsteht.

Manchmal kann man Kürbisse sogar per Hand aushöhlen

Die Jungs kennen sich aus, wie die meisten großen und kleinen Besucher der Herbstaktion im Südpark. Wie jedes Jahr ist der Andrang von Familien, die an ihren Gruselgesichtern bastelten, groß. Viele genießen die Atmosphäre, lassen sich in Halloween-Stimmung bringen. „Hier mit den ganzen Leuten macht es noch mehr Spaß als daheim“, sagt Anton. „Und man hat zu Hause auch keine Sauerei!“ Das Innenleben seines Zierkürbisses landet direkt in einem großen Eimer neben ihm, überall liegen Tücher zum Abwischen von klebrigen Händen bereit. Dieses Jahr sind einige Kürbisse schon überreif. „Dadurch gibt es eine größere Matscherei“, erklären Gunda Folkerts und Sonja Prudent von der Werkstatt für angepasste Arbeit, die die Aktion seit Jahren leiten. Sie empfehlen ein gut reifes Exemplar - nicht zu hart und nicht zu flüssig. Zierkürbisse eignen sich, aber wenn daheim gewerkelt wird auch Hokkaidos.

Los geht es dann mit dem Deckel. Er wird mit einem spitzen Messer, zum Beispiel einem Gemüsemesser, schräg eingeschnitten - damit er später nicht durchrutscht. Danach kommt mit dem Aushöhlen der längste Teil. Manche nutzen einen tiefen Löffel, teils ein Exemplar mit Zacken, um die Fasern leichter herauskratzen zu können. Ein Mädchen zeigt, wie gut das aber auch mit den Händen klappen kann. Mit den Fingern zieht sie an Fäden, holt Stück für Stück heraus. Andere kratzen zunächst kontinuierlich an der Innenwand herum und kippen den Kürbis dann kurzerhand aus: Mit einem Platschen landet jede Menge zähflüssige Masse im Eimer, der später zum Kompost getragen wird.

Mit Kerzen dienen die Kürbisgesichter als Halloween-Deko. Archiv

„Es ist wichtig, sauber zu arbeiten und wirklich alle Reste herauszuschaben, damit der Kürbis später schön leuchtet“, erklärt Folkerts. Damit das gut klappt, haben sie spezielles Kürbis-Werkzeug bereit gelegt: beispielsweise winzige Sägen, um den Deckel und später die Löcher fürs Gesicht besser ausschneiden zu können und die gezackten Löffel.