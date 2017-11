Anbieter können für neue dauerhafte und vorübergehende Daten auf Internetseiten zurückgreifen. Auch Nutzer haben Einfluss.

Seit rund einem Jahr ist der Kö-Bogen-Tunnel komplett befahrbar. Doch Navigationssysteme wie Googlemaps wissen das teils noch nicht, zeigen weiterhin die alte Straßenführung an. Eine Aktualisierung der Software hilft oft nicht weiter. An der Stadt Düsseldorf liegt es nicht. Anbieter haben mehrere Möglichkeiten, an die aktuellen Daten zu kommen – und sie teils einfach noch nicht genutzt.

Die städtischen Ämter verschicken von sich aus keine Informationen an kommerzielle Anbieter, auch erhält die Stadt keine direkten Anfragen zu den neuesten Karten, erklärt ein Sprecher der Stadt Düsseldorf. Die Anbieter der Navigationssysteme greifen vielmehr auf andere Methoden zurück. Sie befahren beispielsweise in bestimmten Abständen die Straßen der Städte mit Fahrzeugen, die mit speziellen Erfassungssensoren ausgestattet sind. Eine weitere Quelle sind Rückmeldungen von Nutzern der Geräte beziehungsweise der Navigationssysteme. Die Anwender können die Karten dabei selbst bearbeiten, erklärt der Sprecher der Stadt Düsseldorf. „Die Daten von Tom-Tom-Geräten können über die Online-Plattform Mapshare verändert werden, die Daten von Here über die Plattform Mapcreator. Die vorgenommenen Änderungen werden dann zunächst überprüft und anschließend allen anderen Nutzer verfügbar gemacht.“

Bundesweiter Datenmarktplatz liefert Infos über Staumeldungen

Informationen zu vorübergehenden Änderungen wie durch Staus, kurzfristige Sperrungen wegen Baustellen, Veranstaltungen oder Unfällen pflege das Amt für Verkehrsmanagement der Stadt Düsseldorf in den sogenannten MDM ein – den Mobilitätsdatenmarkplatz des Bundes. Navigationsdienstleister greifen auf die Internetseite beispielsweise zurück, wenn sich Nutzer aktuell eine Route berechnen lassen. Auch Infos zu Kraftstoffpreisen und Parkmöglichkeiten werden beim MDM gesammelt. Aktuelles Kartenmaterial und Infos zur aktuellen Verkehrsführung gibt es unter

mdm-portal.de

maps.duesseldorf.de/stk