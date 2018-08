In den kommenden Jahren soll jeder Stadtbezirk über Plätze mit kostenlosen Sportangebot verfügen. Zwei sind bereits fertig, ein Platz ist im Bau, einer ist fertig.

Die Stadt Düsseldorf hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesteckt: In den nächsten Jahren soll in jedem der zehn Stadtbezirke eine multifunktionale Sportfläche errichtet werden, damit die Bürger auch ohne Mitgliedschaft in einem Verein in ihrer Freizeit Sport treiben können.

Das Konzept, das von Sport-, Garten-, Friedhofs- und Forstamt sowie Jugendamt erarbeitet wurde, sieht vor, dass pro Jahr in einem Stadtbezirk eine Maßnahme umgesetzt wird. Hierfür stehen dem Sportamt nach Angaben der Stadt pro Jahr 100 000 Euro zur Verfügung. Etwaige Mehrkosten können zum Beispiel durch Fördermittel des Landes sowie durch zusätzliche Mittel der jeweiligen Bezirksvertretungen aufgefangen werden. Bislang konnten bereits zwei Projekte in den Stadtbezirken eins und zehn umgesetzt werden. Ein weiteres im sechsten Bezirk soll noch in diesem Jahr folgen, während ein viertes für 2019 in Planung ist.

Doch wie werden die beiden fertigen Anlagen angenommen? Und wie ist der Stand bei den beiden anderen Projekten? Unsere Redaktion hat sich an allen vier Plätzen einmal umgesehen.

Thema des Tages

Sportflächen für alle

Theodor-Heuss-Brücke, Golzheim: In Golzheim wurde die erste multifunktionale Sportfläche unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke angelegt. Dort finden Freizeitsportler seit Oktober 2017 eine Streetball-Anlage (das ist ein Basketballplatz mit nur einem Korb) sowie eine Mehrnutzfläche vor, auf der sowohl Fußball als auch Handball und Basketball gespielt werden können.

Ein Angebot, das bei den Düsseldorfern ankommt. Jedenfalls war die Anlage in den vergangenen Wochen, vor allem an den Wochenenden, immer sehr gut besucht. Auch die Tatsache, dass man dank der Brückenfahrbahn weitestgehend vor Regenwetter geschützt ist, kommt bei vielen Nutzern positiv an. Dabei gab es bei der Eröffnung durchaus negative Stimmen. Einige Sportpolitiker wie Wolfgang Scheffler (Grüne) monierten damals den gewählten Standort, da dieser viel zu nah an den Rheinwiesen läge, wo bereits viele Sport machen. „Das bringt der Anlage nicht viel, fürchte ich“, sagte er.

Beim Besuch unserer Redaktion vor Ort gibt es zwar keine Warteschlangen an den beiden Plätzen, dennoch sind immerhin vier junge Männer zum Sportmachen gekommen. Und wie sieht es mit dem Zustand der rund 120 000 Euro teuren Anlage aus? Außer ein paar Graffiti an den Banden, die die Mehrnutzfläche eingrenzen, sind keine erkennbaren Schäden an den beiden Plätzen zu sehen.