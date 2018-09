Beim Bundesligisten sind Zuschauer während des Trainings eher selten - doch es gibt sie. Ein Besuch im Arena-Sportpark.

Düsseldorf. Eines ist von vornerein klar: Auf der Suche nach den Trainingskiebitzen ist zeitiges Erscheinen oberstes Gebot. Um 9.30 Uhr hat die Fortuna an einem Mittwochvormittag ihre öffentliche Trainingseinheit festgelegt, und so geht es um kurz vor neun mit der U-Bahn von der Düsseldorfer Innenstadt aus in Richtung Norden zum Arena-Sportpark in Stockum. Wenigstens präsentiert sich der Spätsommer noch einmal von seiner besten Seite. Strahlender Sonnenschein sowie angenehme Temperaturen um die 20 Grad versprechen beste Voraussetzungen, um an diesem Tag auf einige Kiebitze zu treffen. Also Menschen, die sich freiwillig auf den Weg zu ihrem Lieblingsfußballverein machen, um sich das Training anzuschauen.

Stefan Wichmann nutzt das Training zu einem Ausflug

Was motiviert diese Leute dazu? Eine Antwort darauf muss zunächst warten, denn selbst um kurz vor zehn Uhr wirkt das weitläufige Gelände wie ausgestorben. Lediglich eine Handvoll Journalisten hat sich auf einer kleinen Tribüne abseits des Trainingsplatzes eingefunden und beobachtet entspannt das Treiben auf dem grünen Rasenviereck. Eigentlich kein Wunder, schließlich ist an diesem Tag das Ende der Schulferien und die meisten anderen potenziellen Kiebitze befinden sich um diese Uhrzeit längst auf ihrem Arbeitsplatz oder haben eben andere Sachen zu erledigen.

Roman Görz ist regelmäßiger Trainingszuschauer im Arena-Sportpark.

Doch plötzlich taucht von weitem ein junger Mann auf, der einen Kinderwagen mit rot-weißer Fortuna-Fahne zielsicher in Richtung Trainingsplatz schiebt und kurz vor den Kabinen zum Stehen kommt. Mit verschränkten Armen positioniert er sich vor dem Zaun, während seine kleine Tochter einen Mini-Fußball hin- und herwirft. Der Mann stellt sich als Stefan Wichmann vor und hat sich spontan für einen Ausflug zur Fortuna entschieden. „Ich habe heute einen freien Tag und die Kleine wollte gerne mit der Straßenbahn fahren, und da dachte ich mir: Warum machen wir nicht einfach einen Vater-Tochter-Ausflug.“

Seit über 30 Jahren ist der 37-Jährige Anhänger der Fortuna, zum Training komme allerdings seltener, gesteht er, „dennoch finde ich es spannend, mir die Abläufe eines solchen Trainings mal anzuschauen. Ich habe selbst mal Fußball gespielt, und da achtet man manchmal auch auf taktische Dinge“. Seine zweijährige Tochter Emma hat dafür keine Augen, sie widmet sich lieber ihrem Ball, den sie mit ihren Händen immer wieder zu ihrem Vater spielt. „Sie wird wohl mal Torhüterin“, sagt er und lacht.