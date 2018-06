In bunten Outfits zeigen sich die Teilnehmer des Christopher Street Day am Wochenende. Aber es geht natürlich nicht nur um Klamotten.

Düsseldorf. Am Johannes-Rau-Platz und den umliegenden Wiesen stand am Wochenende alles im Zeichen des Regenbogens. Die Wiese ist dicht besetzt, fast jede Gruppe hat zumindest eine der bunten Fahnen mit dabei. Denn am Wochenende war hier der Hauptort für den diesjährigen Christopher Street Day (CSD), der sich in jedem Jahr für die Rechte der queeren Community (siehe Infokasten) einsetzt. Und das mit einem fröhlichen, ausgelassenen und offenen Fest. Aber nicht alle, die hier kommen, setzen nur auf Regenbogen-Fahnen. Manche haben sich ganz besonders zurecht gemacht.

Da ist zum Beispiel „Miss Coco La Grande“, die mit ihrem blumigen Kostüm überall auf sich aufmerksam macht. Sie ist auch sonst Mitglied in der KG Regenbogen und hatte ihr Kleid schon einmal an Karneval an. Dazu gehört ein enges Korsett und ein großer Reifrock, der komplett mit Blumen besetzt ist. Die Trägerin hat das Kleid selbst gemacht – das hat etwa ein Jahr gedauert. In den hellrosa Haaren - eine Perücke – trägt sie passend einen Blumenkranz.

„Wenn man diese Aufmerksamkeit nicht mögen würde, würde man auch nicht so hierher kommen“

Miss Coco La Grande

Immer wieder kommen Leute auf sie zu, wollen ein Foto machen oder ein Kompliment. „Wenn man diese Aufmerksamkeit nicht mögen würde, würde man auch nicht so hierher kommen“, sagt die blumige Miss. Die Aufmerksamkeit und das Zurechtmachen ist aber nicht das wichtigste an diesem Tag - das weiß auch Miss Coco. „Ich finde, es sollte gar keine Trennung mehr geben. Nicht zwischen Nationalitäten, Hautfarben, Religionen – und auch nicht zwischen Geschlechtern“, sagt sie. Das sei eine veraltete Denkweise. Das diesjährige Motto „Die Welt gehört uns allen“ findet sie deshalb genau passend.

(Auch Carlos (li.) und Gabriele wollen heute auffallen. Foto: Carolin Scholz)

Begriff: Queer Ganz allgemein meint das Wort „queer“ alles, was von der Norm abweicht. Lange Zeit wurde es deshalb als negatives Wort verwendet. Mittlerweile ist es aber auch ein Sammelbegriff, den die Bewegung selbst verwendet. Er beschreibt einerseits eine bestimmte Einstellung, zum Beispiel, dass man es ablehnt, Menschen nach zwei Geschlechtern einzuteilen und man der Ansicht ist, dass es darüber hinaus noch mehr gibt, andererseits steht der Begriff auch für Menschen verschiedener sexueller Orientierungen, die sich unter der Prämisse, dass es eben nicht nur zwei klare Geschlechter gibt nicht mehr einfach nur mit homo- oder bisexuell, schwul oder lesbisch beschreiben lässt.

Aufmerksamkeit erregen wollen auch Gabriele und Carlos. Mit ihren Outfits - aber damit eben auch für die Sache. „Ich finde, in Düsseldorf könnte man beim CSD ruhig mehr Gas geben“, sagt Gabriele, der aus Italien kommt und seit sechs Jahren in Düsseldorf lebt. Er ist mit seinem Freund Carlos im Partnerlook gekommen. Beide tragen pinke Lederhosen, passende Blusen, pinke, hochgezogene Socken und auffällige Hüte mit langen Federn dran. Sie haben den Eindruck, dass Jahr für Jahr weniger Leute zum Christopher Street Day kommen. Für die beiden ist es aber ein Muss. „Wir lieben Düsseldorf und wohnen sehr gerne hier. Aber auch hier kann man noch nachbessern. Und dafür gehen wir hier zur Demo“, sagt Gabriele.