Düsseldorf. Goldweiden, Funkenregen und Knisterblüten - Am Freitag erstrahlte das traditionelle Kirmesfeuerwerk den Düsseldorfer Nachthimmel und läutete damit zugleich das Ende der Rheinkirmes ein. Das gut 150 Meter Breite und 180 Meter Hohe Spektakel lockte auch in diesem Jahr wieder viele Schaulustige an, darunter auch viele Fotografen und Kameramänner. Eine Auswahl der besten Motive und Szenen: