Den Tanzkurs unter „praktische Erfahrungen“ angeben oder das „Seepferdchen“- Schwimmabzeichen im Lebenslauf aufführen? – Besser nicht! Eine gute Bewerbung ist schon die halbe Miete. Nadine Rosenau zeigt Schritt für Schritt, was Berufseinsteiger beachten sollten: Inhalte der Bewerbung: Bei der Bewerbung um einen Ausbildungsplatz sollten angehende Azubis einige Punkte beachten. Hierfür sollte man wissen, dass in eine Bewerbung ein Bewerbungsanschreiben, ein Lebenslauf und relevante Zeugnisse (Schulzeugnisse, Praktikumszeugnisse) gehören. Wer möchte, kann auch gerne sein Bewerbungsfoto inklusive persönlicher Kontaktdaten auf einem Deckblatt platzieren. Bewerbungsanschreiben: Ein klassisches Bewerbungsanschreiben richtet sich nach Regeln der sogenannten DIN 5008. Dort sind wichtige Inhalte geregelt, die ein Geschäftsschreiben und auch eine Bewerbung enthalten sollte. Somit bspw. Name, Anschrift, Telefon und E-Mail-Adresse. Oftmals vergessen Bewerber die Angabe einer Telefonnummer. Diese ist jedoch sehr wichtig anzugeben, falls der potenzielle Arbeitgeber anrufen und zum Vorstellungsgespräch einladen möchte. Außerdem sollte das Anschreiben das Datum (rechtsbündig), die Anschrift des Empfängers und einen Betreff enthalten. Es empfiehlt sich, vorher einen konkreten Ansprechpartner ausfindig zu machen, den man persönlich anschreiben kann. Hier sollte auch darauf geachtet werden, dass das Anschreiben die korrekte Berufsbezeichnung und den richtigen Ansprechpartner bzw. den richtigen Empfänger hat. Oftmals passieren kleine Flüchtigkeitsfehler, die sofort zu einer Absage führen können. Zum Beispiel dann, wenn man aus Versehen die Bewerbung für Betrieb A per E-Mail an Betrieb B versendet. Zu guter Letzt sollte das Anschreiben eine Grußformel (Mit freundlichen Grüßen) und eine Unterschrift mit Vor- und Nachnamen enthalten. Bei E-Mail Bewerbungen erübrigt sich die Unterschrift. Alternativ kann man hier aber auch eine digitale Unterschrift einfügen. Inhaltlich ist es mehr wie wichtig die Motivation im Anschreiben deutlich zu machen. Warum möchte man einen bestimmten Beruf erlernen? Dies ist gerade bei potenziellen Auszubildenden so wichtig, da man in der Regel in jungen Jahren noch nicht viel Erfahrung vorweisen kann. Es interessiert Betriebsinhaber, warum der Bewerber genau diesen Beruf erlernen möchte. In aller Regel haben Bewerber schon erste Erfahrungen durch Praktika gesammelt und dadurch ihren Berufswunsch gefestigt. Es wäre zum Beispiel eine Möglichkeit die Praktikumserfahrungen im Anschreiben etwas ausführlicher darzustellen. Was hat im Praktikum besonders Spaß gemacht und zu diesem Berufswunsch geführt? Für das Anschreiben gelten drei Faustregeln: mindestens eine ¾, aber nicht länger als eine ganze DIN A4 Seite, keine Tippfehler und keine negativen Inhalte. Sollte man bspw. direkt nach der Schule keinen Ausbildungsplatz gefunden oder während der Schulzeit eine Ehrenrunde gedreht haben, sollte dies keine Erwähnung finden. Lediglich Bewerber, die sich umorientieren und bspw. schon einen Ausbildungsberuf oder ein Studium ergriffen haben sollten sich überlegen, ob sie dies erwähnen. Schließlich möchte der potenzielle Arbeitgeber wissen, warum man nun einen anderen Berufswunsch verfolgt.

Es ist auch eine gute Idee, das Anschreiben von einer unabhängigen Person mal Korrektur lesen zu lassen. „Man sieht den eigenen Wald vor lauter Bäumen nicht“. Eine andere Person hat eine andere Sichtweise und kann auf mögliche Fehler oder bessere Formulierungen hinweisen. Lebenslauf: Der Lebenslauf wird heutzutage nach dem sogenannten „Amerikanischen Prinzip“ gestaltet. Demnach sollten für einzelne Bereiche Kategorien gebildet werden, z.B. Schulbildung, Praktika, Auslandserfahrung. Darunter sollten die einzelnen Punkte in tabellarischer Form aufgelistet werden. Die letzte Station im Lebenslauf sollte nach dem „Amerikanischen Prinzip“ zu oberst stehen, dann geht man chronologisch rückwärts. Wichtig ist ja, was man sowohl schulisch als auch praktisch als Letztes gemacht hat, welchen Abschluss und welche Erfahrungen man gesammelt hat. Die Erwähnung der Grundschule z.B. wird da zweitrangig. Der Lebenslauf sollte unbedingt lückenlos und nachvollziehbar sein. Gut ist auch, wenn man im Lebenslauf Praktika und Interessen besonders ausführt, die zu dem Berufswunsch passen. Wer zum Beispiel in seiner Freizeit gerne an Autos schraubt und nun Kfz-Mechatroniker/in werden möchte, sollte dies unbedingt im Lebenslauf erwähnen. Für eine Bewerbung um einen Ausbildungsplatz z.B. im Fotografie- oder Tischlerbereich ist es ganz gut, Fotos von Arbeitsproben beizufügen, sofern welche vorhanden sind. Wer in seiner Freizeit Dinge aus Holz herstellt, kann der Bewerbung gerne Fotos mit kleinen Erläuterungen beifügen. Wer in seiner Freizeit gerne fotografiert, kann der Fotografie-Bewerbung Arbeitsproben aus den verschiedensten Bereichen beifügen, bspw. ein Porträtfoto, eine Landschaftsaufnahme und ein Industriemotiv. Bewerbung per E-Mail: Im Zuge der Digitalisierung ist nun auch das Versenden der Bewerbung einfacher geworden. Stellte man früher noch mit viel Mühe eine Bewerbungsmappe zusammen und zahlte Portogebühr, können heute vielfach Bewerbungen per E-Mail versendet werden. Eine E-Mail Bewerbung hat dieselben Inhalte wie eine klassische Bewerbungsmappe. So sollte die E-Mail-Bewerbung ebenfalls Anschreiben, Lebenslauf und relevante Zeugnisse wie Schulzeugnisse und Praktikumsbescheinigungen enthalten. Alle Dateien sollten in einem pdf-Dokument zusammengefügt werden. Eine pdf-Datei hat den Vorteil, dass niemand sie verändern kann und die Datei auch komprimierter ist als bspw. im Word-Format. Viele Bewerber machen den Fehler und kopieren das ganze Anschreiben und alle Unterlagen direkt in die E-Mail.