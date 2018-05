Im Juni startet eine Open-Air–Reihe im Biergarten Vierlinden. 15 Abende, 15 ganz unterschiedliche Künstler.

Der Sommer ist nicht nur die Zeit für Eis und Besuche im Freibad, sondern auch die für Open Air-Konzerte - auch im Vierlinden an der Siegburger Straße. Die Event-Agentur Music Art Urban Life veranstaltet auf dem Gelände im Südpark 15 Abende je ab 19 Uhr unter freiem Himmel. Und das Programm ist abwechslungsreich.

22. Juni: Die Rakede macht Hip-Hop und Elektro, auch rockige Elemente sind zu hören. Eintritt: 18 Euro im VVK.

28. Juni: An diesem Tag tritt Marek Marple auf, er präsentiert Brasska’n’Soul. Der Eintritt kostet neun Euro im Vorverkauf und zwölf an der AK.

12. Juli: Die Band Liedfett ist mit ihrem Akustik-Punk zu Gast, im Vorprogramm tritt Chris von der Düssel auf. Eintritt: 18 Euro im VVK.

17. Juli: Soul präsentieren Maiiah & The Rhythm’n’Shake. Der Eintritt kostet sechs Euro im Vorverkauf, acht an der AK.

19. Juli:Angelika Express spielt Indie, Pop und Punk. Als Vorgruppe stehen Die Wichtigsten auf der Bühne. Eintritt: zehn Euro im VVK und 13 Euro an der AK.

20. Juli: Die Blackout Problems stehen mit Alternative Rock auf der Bühne. Karten kosten 16 Euro im VVK.

24. Juli: Speed Folk mit Emperor X gibt es an diesem Abend zu hören. Eintritt: sechs Euro im VVK, acht an der AK.

26. Juli:Brett präsentiert Neo Kraut Rock. Eintritt: 13 Euro im VVK, 16 an der AK.

9. August: Schrottgrenze & Hi! Spencer“ stehen auf der Bühne. Eintritt: 16 Euro im VVK, 20 an der AK.

14. August: Die Musiker von We used to be Tourists spielen Indie Folk. Der Eintritt kostet sieben Euro im VVK, an der Abendkasse zehn.

16. August: Hip Hop von Curse gibt es an diesem Abend zu hören. Tickets gibt es für 26 Euro im VVK, an der AK kosten sie 32 Euro.

21. August: Poppige Töne präsentiert die Band Und wieder Oktober. Als Support tritt Nadine Beneke auf. Eintritt: acht Euro im VVK, 10 an der AK.

23. August:Kmpfsprt und das Team Stereo präsentieren Punkrock. Der Eintritt kostet 13, an der AK 16 Euro.

30. August:Carnival Youth präsentiert Indie Pop. Tickets gibt es für 14, an der AK 17 Euro.

7. September: Indie Rock gibt es von der Kapelle Petra zu hören. Tickets kosten im VVK 16, an der AK 20 Euro.