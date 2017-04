Inzwischen ist die Düsseldorfer Roll-Nacht zur größten ihrer Art in Europa herangewachsen.

Düsseldorf. So langsam aber sicher sollten die Inline-Skater-Fans ihre Rollen schmieren, denn am Donnerstag ist es wieder soweit, dann startet die Rollnacht Düsseldorf in ihre zehnte Saison. Und tausende Skater werden sich wieder auf den Weg durch die Landeshauptstadt machen.

Um 20 Uhr geht es an der Reuterkaserne nördlich des Burgplatzes los und ein vorausfahrender Musikwagen soll für eine ausgelassene Partystimmung sorgen. Die Rollerblade-Night geht über Oberkassel nach Heerdt und danach durch die Innenstadt. Die Polizei sperrt die Straßen ab.

Aufgrund der zweifachen Überquerung der Oberkassler Brücke sollten die Teilnehmer sicher fahren und bremsen können, sowie Helm und Schoner tragen. Die Streckenlänge beträgt rund 23 Kilometer. Wer nicht die gesamte Strecke schafft, kann jederzeit zu einer der U-Bahn-Stationen rollen und von dort zurück in die Altstadt fahren.

Mit wenigen hundert Teilnehmern hat Organisator Claus Vogel vor zehn Jahren begonnen und inzwischen ist die Düsseldorfer Rollnacht mit jeweils bis zu 5000 Teilnehmern die größte in Europa. „Die Gründe sind die perfekten Straßenbedingungen auf beiden Seiten des Rheins, die abwechslungsreichen Strecken, auf denen die Inlineskater rollen und die Straßensperrungen sorgen bei den Skatern für freie Fahrt auf den Hauptstraßen.“

Vor allem die Strecken und Pausenziele erlauben aus der Inlineskater-Perspektive einmalige Einblicke, wie bei den Touren durch die Esprit-Arena mit einer Fahrt um den Rasen (18. Mai), der Tour zur Automeile Höherweg (8. Juni), die Rundfahrt auf dem Areal Böhler (22. Juni), die Tour durch das Mercedes-Benz Sprinterwerk (3. August) und das Finale zur Handwerkskammer Düsseldorf (31. August).

Regelmäßig zu Gast: Sportsfreunde aus Brüssel

Da es im Umkreis von 150 Kilometern keine Inlineskatenacht gibt, kommen die Teilnehmer nicht nur aus Düsseldorf, sondern aus ganz Nordrhein-Westfalen und dem benachbarten Ausland. Regelmäßig sind Sportfreunde aus Brüssel zu Gast. Auch Hotel- und Messegäste gesellen sich häufig spontan dazu und nutzen den kostenfreien Verleihservice, bei dem die neusten Modelle von Rollerblade und K2 nebst Schonern und Helmen getestet werden können.

Am 4. Mai hat der griechische Generalkonsul Grigoris Delavejouras zugesagt, um im Vorfeld zum diesjährigen Europatag die Schirmherrschaft für diesen Abend zu übernehmen und ein Grußwort zu sprechen. Kostümierte Teilnehmer, die sich in Europakostümen oder mit Flaggen geschmückt haben, können wertvolle Preise griechischer Unternehmen in Düsseldorf gewinnen.

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist übrigens kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Helm und Schoner gehören zu der Ausrüstung der verantwortungsvollen Teilnehmer, die für Kinder in jedem Fall verpflichtend sind.