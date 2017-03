Düsseldorf. Ohrenbetäubender Lärm hat am frühen Mittwochmorgen die Menschen im Düsseldorfer Osten aus dem Schlaf gerissen. Der Grund: Durch einen technischen Defekt an einer Sirene auf einem Gebäude der LVR-Kliniken an der Paul-Pieper-Straße lief diese für 13 Minuten mit einem Dauerton. Die Feuerwehr Leitstelle verzeichnete in diesem Zeitraum sage und schreibe 30 Anrufe von Bürgern, die sich über die Auslösung informierten. Gegen 4.07 Uhr konnte die Warnanlage durch einen Techniker abgeschaltet werden. Red