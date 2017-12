Willst du den Frieden, so bereite den Krieg vor. Die alte Lateiner-Weisheit kam W.Zetti in den Sinn, als er vor lauter Feiertagsfriedseligkeit etwas gelangweilt die Prospekte aus dem Hausflur durchblätterte. Süßer klangen die Glocken noch in seinen Ohren, als sich vor seinen Augen das Inferno des pyrotechnischen Silvesterkonzerts ausbreitete. So ein zünftiges Knalltrauma will fachkundig beschafft werden. Hier geht es nicht nur um die Teile-Zahl des Sortiments: 250 Knall- und Leuchtartikel bieten zwar Quantität, aber über die „Knallität“ des Arsenals ist damit noch nichts gesagt. Dank der Prospekte weiß W.Zetti nun von Fachkriterien wie Effekthöhe, Effektdauer, Effektmenge. Auch Schusszahl und Kaliberangabe wollen berücksichtigt werden. Und wenn dann „Black Diamonds“, sozusagen das Flaggschiff der Jahresendzeitschlacht, seine 102 Schuss mit über 1200 Gramm Effektmenge in eine Effekthöhe von bis zu 60 Meter mit einer Rasanz von 50 Cent pro Sekunde in den Nachhimmel geballert hat – dann ist es endgültig vorbei mit der weihnachtlichen Friedenszeit.