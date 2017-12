Im WZ-Vergleich sind Hamburg und London noch recht preiswert zu erreichen, das gilt auch für All-inclusive-Ziele.

Alle Jahre wieder ist sie da, die Frage aller Fragen: „Wisst ihr schon, was ihr Silvester macht?“ Die Ersten beschäftigen sich mit dem Thema schon ein Jahr vorher, die Spätzünder machen sich am Tag selbst ihre Gedanken.

Das Jahr mit einem besonderen Höhepunkt abschließen und einen Kurztrip über den Jahreswechsel unternehmen: Dafür ist es noch nicht zu spät. Auch Last-Minute gibt es noch günstige Angebote für verlockende Destinationen. Das Online-Portal Skyscanner.de hat die Top-Ten-Städte für eine spannende Silvesternacht ausgewertet. Spitzenreiter ist London, gefolgt von Prag und Hamburg.

Doch wohin können die Düsseldorfer besonders günstig am Silvesterwochenende fliegen? Wir haben uns die Ergebnisse im Details angeschaut. Abflug: 30. Dezember, Rückflug 1. Januar:

Hamburg ist recht günstig, Berlin eher teuer

Innerhalb Deutschlands geht es besonders günstig nach Hamburg. 100 Euro kostete gestern ein Direkt-Flug mit Eurowings, um 19.40 Uhr hin, und um 12.25 Uhr zurück. Berlin ist dagegen recht teuer. Mit Zwischenstopp zurück um 14.55 Uhr und hin um 6.30 Uhr kostete das Ganze schon 217 Euro.

Bei den Flügen ins Ausland liegt Zürich bei Preisvergleich weit vorne. Für 100 Euro geht es um 6.50 Uhr hin und um 15.20 Uhr zurück, ohne Zwischenstopp.

Auch Flüge nach London, höchstbeliebtes Reiseziel an Silvester, ist noch günstig zu haben. Für 117 Euro geht es mit Direktverbindungen hin und zurück, hin um 6.55 Uhr, zurück um 12.15 Uhr.

Schon etwas höher liegen die Preise für Flüge nach Italien. Immerhin für 148 Euro geht es nach Mailand (7.10 Uhr hin, 12.30 Uhr zurück, direkt). Flüge in die beliebteren Städte Rom und Venedig kosten schon über 200 Euro.

Paris gibt es dagegen noch für weniger als 200 Euro. Für 172 Euro geht es um 17.45 Uhr hin und um 12.48 Uhr zurück, direkt mit Air France.

Schnäppchen nach New York gibt es übrigens nicht mehr, die Preis liegen bei über 1000 Euro.

Auch Trips ins Warme gibt es noch in den Reisebüros

Nicht nur Städtetrips sind natürlich rund um Silvester interessant. Reiseexperte Erol Demirci von „Click und Flieg am Flughafen Düsseldorf“ weiß auch andere Empfehlungen – etwa, wenn es schön warm sein soll. Besonders begehrt da in diesem Jahr seien die Kanaren und Ägypten. „Wenn Sie jetzt buchen, können Sie All-inclusive vom 22.12. bis zum 6. Januar in ein Vier-Sterne-Hotel nach Ugarda fliegen. Das kostet pro Person derzeit 420 Euro“, sagt Erol Demirci. Die Düsseldorfer seien sehr reisefreudig. Erst gestern habe er eine Reise für vier Personen über Silvester nach Varadero, Kuba, vermittel. Grundsätzlich sei es meistens günstiger, für eine Woche in die Sonne zu fliegen, als nur für zwei oder drei Tage. „Wer jetzt vorhat zu fliegen, der sollte buchen“, empfiehlt der Experte.

Schnäppchen mit Flug und Unterkunft: Türkei und Paris

Doch auch für ganz Kurzentschlossene gibt es jedes Jahr noch einige Schnäppchen. „Die Türkei habe ich momentan ab Düsseldorf für 260 Euro im Angebot, Paris liegt bei 290 Euro. Beide Destinationen natürlich mit Flug und Unterkunft“, verrät Erol Demirci.

Er selbst fliegt Silvester übrigens nicht in die Ferne, sondern feiert mit seiner Familie zu Hause. Erst im kommenden Jahr geht es für ihn wieder in den Süden.