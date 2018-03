Eine Ausstellung in der Universitäts- und Landesbibliothek nimmt starke Frauen in einer von Männern dominierten Welt in den Blick.

„Den Frauen fallen deshalb die Haare nicht aus, weil sie noch nie den Inhalt ihres Kopfes benutzt haben.“ Was heutzutage vermutlich allenfalls als Witz in sozialen Netzwerken oder per Whatsapp die Runde machen und viele zum Schmunzeln bringen wü de, meinte Aristoteles seinerzeit tatsächlich ernst. Und damit stand der große Philosoph nicht allein da. Sogar noch bis ins 20. Jahrhundert hinein waren Frauen, bis wenige auf Ausnahmen, nicht einmal voll geschäftsfähig. Und der Besuch einer Universität? Der war Frauen erst ab dem Jahr 1909 in ganz Deutschland erlaubt. Wie sich starke Frauen in den Jahren danach an der Heinrich-Heine-Universität eine Karriere regelrecht erkämpften und wie es mittlerweile um die Gleichstellung in der akademischen Welt steht, damit befasst sich eine Ausstellung in der Universitäts- und Landesbibliothek anlässlich des Weltfrauentages.

Eines vorneweg: Den Inhalt ihres Kopfes haben die in der Ausstellung vorgestellten Protagonistinnen zweifellos regelmäßig und ausgiebig genutzt. Und nicht nur das: Sie hatten auch genug Köpfchen, um sich in einer bis dahin völlig von Männern dominierten Welt durchzusetzen und zu behaupten.

Beispiel Selma Meyer: Sie war die erste Frau, die 1922 an der damaligen Medizinischen Akademie Düsseldorf habilitierte. Gerade mal zwei Jahre, nachdem der preußische Wissenschaftsminister die Habitilation von Frauen überhaupt erst zugelassen hatte. Selma Meyer war Expertin für Kinderheilkunde und die erste habilitierte Frau im Bereich Pädiatrie, die zwei im Bereich Medizin überhaupt. Für ihre These zur so genannten Haffkrankheit erntete die 1881 in Essen geborene Medizinerin erst einmal jede Menge Spott und Ablehnung aus der Männerwelt. Schließlich mussten ihre männliche Kollegen dann aber doch zugeben, dass Selma Meyer richtig lag. 1927 wurde sie zur außerordentlichen Professorin ernannt. Im Nationalsozialismus wurde der aus einer jüdischen Familie stammenden Frau dann aber die Lehrerlaubnis entzogen. Sie ging nach England und später in die USA, wo sie bis zu ihrem Tod 1958 eine kinderärztliche Praxis betrieb.

Konzepte zur Förderung der Gleichstellung

Oder Beispiel Anneliese Englhardt: Sie war im Dezember 1965 die erste Frau, die an der Universität Düsseldorf habilitierte - gerade, nachdem aus der Medizinischen Akademie die Universität geworden war. Die Medizinerin wurde von ihren männlichen Kollegen für ihre Forschungsleistung und besonders für den sicheren Umgang mit den Methoden der klinisch-chemischen Forschung sehr gelobt. Der Entwurf ihrer Ernennungsurkunde ist Teil der Ausstellung in der Universitäts- und Landesbibliothek.