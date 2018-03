24 städtische Angestellte sind Tag für Tag auf dem Friedhof Stoffeln im Einsatz. Wie ihr Alltag aussieht, haben wir uns bei einem Besuch einmal angesehen.

Morgens früh um 6 Uhr auf dem städtischen Friedhof Stoffeln: Ganz langsam kämpfen sich die ersten Sonnenstrahlen durch die Wolken und verdrängen den dunklen Nachthimmel, die Vögel zwitschern, der Tag bricht an. Während viele andere sich vielleicht noch einmal im Bett umdrehen können oder gerade unter der Dusche stehen, ist eine Frau schon längst putzmunter: Rita Peglow beginnt gerade ihren Arbeitstag. Die 62-Jährige ist Reinigungskraft auf Düsseldorfs drittgrößtem Friedhof am Bittweg. Wir haben sie und ein paar ihrer Kollegen einen Vormittag lang begleitet.

Rita Peglow muss sich sputen, denn sie hat den Friedhof nicht lange für sich allein. Um 7 Uhr kommen die meisten ihrer Kollegen, und um kurz vor 8 Uhr sind oft schon die ersten Besucher da. Also schnell den Kittel an und los geht’s, als erstes in die Verwaltung. Dort putzt Rita Peglow Tische und Boden, leert Mülleimer. Anschließend muss sie rüber in das Krematorium, das ebenfalls auf dem Friedhof untergebracht ist - direkt neben der Verwaltung. Dort wischt Rita Peglow den Boden vor dem Verbrennungsofen. Zwischen den Särgen, in denen Tote liegen. Ist das nicht ein seltsames Gefühl? „Anfangs war es das tatsächlich“, sagt die sympathsche und fröhliche Frau. „Aber ich mache das jetzt seit acht Jahren, mittlerweile ist das ganz normal. Wir sind halt auf einem Friedhof.“

Inzwischen ist es 7 Uhr, und Friedhofsleiterin Karin Schulz öffnet die Tür zu ihrem Büro. Sie hat einiges zu tun heute, fein sortiert liegen die passenden Unterlagern schon auf dem Schreibtisch parat. Gleich wird sie erst einmal bei einer Firma anrufen, die öffentliche Toilette im Eingangsbereich des Friedhofs wird derzeit umgebaut, es geht nicht so schnell vorwärts wie erhofft. „Wir hätten gern zu Ostern alles fertig gehabt“, sagt Karin Schulz. „Das klappt nicht. Aber naja, geht halt nicht anders.“ Als erstes muss sich die Friedhofsleiterin nun aber mit ihren zwei Kollegen in der Verwaltung kurzschließen, anschließend geht es zum friedhofseigenen Betriebshof - zur Absprache mit den Vorarbeitern.

André Boos ist einer dieser Vorarbeiter, der 49-Jährige ist für Bestattungen zuständig, öffnet und schließt unter anderem die Gräber. Heute stehen aber keine Erdbestattungen an, Termine dafür gibt es nur an zwei Tagen in der Woche, Urnenbestattungen an zwei anderen Tagen. Auch heute. Für André Boos bedeutet das, sein Arbeitstag wird vergleichsweise entspannt. Von Grünflächen, auf denen Wiesengräber entstehen sollen, möchte der Vorarbeiter Äste aufsammeln. Etwas frisch ist es am Morgen schon noch, aber es regnet nicht. „Alles gut“, sagt Boos und macht sich ans Werk. „Ich arbeite mich warm.“