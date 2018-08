Durch den Aufstieg werden deutlich mehr Fans nach Düsseldorf kommen.

Wenn Schalke, Dortmund oder Borussia Mönchengladbach in der Arena aufschlagen, rollen deutlich größere Fan-Gruppen auf Düsseldorf zu als aus Fürth oder Sandhausen. Der Aufstieg in die Bundesliga ist nicht nur sportlich eine Herausforderung. Auch die Polizei muss sich auf die Erste Liga einstellen. Vor dem Saisonauftakt am Samstag gegen Augsburg trafen sich die Fortuna und alle am Sicherheitskonzept beteiligten Partner am Mittwoch in der Arena.

Es sind nicht nur die neuen Vereine mit ihren Fans, die der Polizei mehr Arbeit machen werden. „Wir haben auch veränderte Anstoßzeiten. Die werden dazu führen, dass wieder mehr Fans vor oder nach dem Spiel in die Altstadt werden“, erklärt Polizeisprecher Andreas Czogalla. Das sei ja grundsätzlich völlig in Ordnung, werden aber an den Wochenenden zu mehr Arbeit führen. Bei Risiko-Spielen werden wieder zusätzliche Kräfte der Hundertschaften angefordert.

Rivalisierende Fans werden wieder konsequent getrennt

„Gegen gewaltbereite Störer und Straftäter wird die Polizei alle rechtlichen Maßnahmen ausschöpfen und konsequent vorgehen. Friedliche Fans werden unterstützt und freundlich empfangen“, machte Polizeipräsident Norbert Wesseler. Auch in dieser Saison werden alle mit der Bewältigung der Spiele befassten maßgeblichen Institutionen und Partner, von der Fortuna über Feuerwehr, Polizei, Stadt, Verkehrsbetriebe bis zu privaten Sicherheitsunternehmen eng zusammenarbeiten und für die Sicherheit rund ums Stadion sorgen.

Dazu gehört auch, dass rivalisierende Fangruppen schon bei der Anreise strikt getrennt werden. Auswärtige Gruppen, die geschlossen mit Zügen anreisen, werden zum Fernbahnhof am Flughafen geleitet. Von dort aus geht es mit Shuttle-Bussen zur Arena. „Wir bleiben im intensiven Dialog mit den Fußballfans. Wenn wir alle vernünftig miteinander umgehen, werden wir auch den hohen Aufwand reduzieren zu können“, ergänzte Wesseler. Über so genannte Fan–Infos in den Sozialen Netzwerken sollen die aktuellen Informationen zu An- und Abfahrt veröffentlicht werden.

Andreas Czogalle: Zwischen uns und die Fortuna passt kein Blatt

Was in anderen Städten nicht immer selbstverständlich ist, gilt in Düsseldorf seit langem, macht Andreas Czogalla deutlich: „Wir arbeiten seit vielen Jahren mit dem Verein ganz eng zusammen. Da passt kein Blatt zwischen uns.“ Das habe sich in der Vergangenheit immer bewährt.

„Wir freuen uns gemeinsam mit allen Fußballfans auf den Start in die Bundesligasaison. Der Sport soll im Mittelpunkt stehen“, betonten der Einsatzleiter der Polizei, Bernd Schünke, und Sven Mühlenbeck, Vorstandsmitglied von Fortuna Düsseldorf, vor dem ersten Anpfiff.