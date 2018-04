Düsseldorf. Am Wochenende soll ein 51-jähriger Mann eine junge Frau in einer Diskothek an der Ratinger Straße sexuell belästigt und mehrfach begrabscht haben. Das berichtet die Polizei, die durch eine Polizeistreife auf den Fall aufmerksam geworden war, am Ostermontag.

Die Beamten bemerkten gegen 2.45 Uhr am Ostersonntag einen lautstarken Streit vor der Disco. Die beteiligte 25-jährige Frau erzählte den Beamten daruafhin, dass der Mann ihr in der Diskothek mehrfach in den Schritt gefasst hätte. Als sie daraufhin den Club mit ihrem Begleiter verlassen hatte, folgte ihr der Mann und belästigte sie weiter.

Die Polizisten nahmen den Verdächtigen vorläufig fest. Da er betrunken war, wurde ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem wird wegen sexueller Belästigung gegen ihn ermittelt. red