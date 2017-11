Beim Bürgerdinner von WZ und Schauspielhaus diskutierten über 100 Teilnehmer.

Sexualität und sexuelle Spielarten der Natur - hetero-, homo-, trans- oder intersexuell -, das sind in unserer Gesellschaft längst keine Tabuthemen mehr. Auch nicht für das Bürgerdinner, das Donnerstag erneut als Koproduktion zwischen Westdeutscher Zeitung und dem Schauspielhaus zum siebten Mal (zum zweiten Mal in dieser Theatersaison) zur Diskussion einlud. Über 100 Teilnehmer kamen in die Zentralbibliothek am Bertha-von-Suttner-Platz, um sich bei Speisen und Wein auszutauschen über Sexualität, Aufklärung und Gleichberechtigung der Geschlechter.

Die Geschlechterrollen verändern sich

Sujets, die längst unseren Alltag bestimmen. Das Interesse war besonders groß bei Männer und Frauen aus drei Generationen. Zumal am Tag, nachdem das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe urteilte, dass niemand mehr von der Geburt an auf ein Geschlecht festgelegt sein müsse. „Same same but different“ (ganz gleich und doch anders) nennen WZ und Bürgerbühne das Projekt, das sich mit der Veränderung der Geschlechterrollen beschäftigt.

Klar, dass es durch die Zuwanderung von Menschen aus anderen Kulturen nicht nur in bundesdeutschen Familien eine neue Dimension erhält. Wie schon bei den vorhergehenden Bürgerdinnern wird auch an diesem Abend die Debatte angeheizt durch drei Experten. Moderiert von Christof Seeger-Zurmühlen (Chef der Bürgerbühne) und dem Theaterpädagogen Thiemo Hackel (31), der, obwohl nur als kurzfristiger Einspringer eingesetzt, sein Moderationstalent frei entfalten kann. Er gibt sich locker vom Hocker, legt aber stets den Finger auf die Wunde. Die geladenen Fachleute: Lena Steverding vom Gesundheitsamt Oberhausen, die Transsexuelle Pouya Arastoo von der Aktion für Geflüchtete Menschen mit Migrationshintergund und die 16-jährige Janneke (von einem Düsseldorfer Gymnasium).

Noch vor der Vorspeise des Drei-Gänge-Menüs bringt Sozialarbeiterin Steverding die Gespräche an den zehn Tischen in Gang, durch ein Spiel mit Fragezetteln, die jeder, wie aus einer Tombola, herausfischen muss. Erstaunlich offen tauschen sich die Teilnehmer (die meisten kennen sich vorher nicht!) aus über offene und verdeckte Prostitution (Hobby-Prostitution) von Frauen und Männern, über Bordelle, die sich in Wellness-Tempeln verstecken.

Andere reden über Treue in der Partnerschaft, über Partner, die HIV infiziert sind, über Selbstbefriedigung beider Geschlechter. Frauen reden manchmal mit ihren Freundinnen darüber, im Gegensatz zu Männern. Verblüffend offen und natürlich berichtet dann Expertin Janneke (sie macht 2018 Abitur) über die nur theoretische Sexual-Aufklärung der Biologielehrer, von Pornos, die fast alle Jungen zwischen 15 und 18 gesehen haben und darüber sprechen.