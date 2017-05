Düsseldorf. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise nach einem versuchten Raub in Derendorf geben können. Zwei Unbekannte stiegen am Mittwochnachmittag in die Wohnung einer Seniorin an der Kanonierstraße ein und bedrängten die Frau. Nachdem diese lautstark um Hilfe schrie, flohen die Täter ohne Beute.

Die 85-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Männer kann sie nicht genau beschreiben. Sie sollen zwischen 40 und 50 Jahren alt und etwa 1,85 Meter groß und kräftig gewesen sein. Nach Angaben der Seniorin stiegen die Beiden bei ihrer Flucht in einen Pkw mit niederländischem Kennzeichen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0211 - 870-0 entgegen.