Ihren schweren Verletzungen erlegen ist eine 86-jährige Frau, die am Donnerstag von einem Polizeikrad im Düsseldorfer Stadtteil Unterrath erfasst wordenwar.

Düsseldorf. Ihren schweren Verletzungen erlegen ist eine 86-jährige Frau, die am Donnerstag von einem Polizeikrad im Düsseldorfer Stadtteil Unterrath erfasst worden war.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte ein 49-jähriger Polizist mit seinem Dienstkrad an der Kreuzung Unterrather Straße/Eckener Straße an der roten Ampel getanden. Als die Ampel kurz vor 16.30 Uhr auf Grünlicht wechselte, fuhr er mit eingeschaltetem Blaulicht (aufgrund eines Einsatzes) geradeaus in Richtung Kalkumer Straße. In Höhe der Hausnummer 151 trat plötzlich eine Frau von der dortigen Haltestelle aus auf die Fahrbahn. Sie wurde von dem Krad erfasst. Die 86-jährige Düsseldorferin stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo sie am Freitag Nachmittag starb.