Düsseldorf-Unterbilk. Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Räuber, der am Freitagvormittag einer Seniorin in Unterbilk die Halskette entwenden wollte und letztlich mit einem abgerissenen Schmuckanhänger flüchtete.

Nach Polizeiangaben war die 79-Jährige um 11.35 Uhr vom Einkäufen in ihr Wohnhaus am Fürstenwall zurückgekehrt und gerade mit dem Aufzug an ihrem Stockwerk angekommen, als plötzlich ein Unbekannter die Aufzugtür aufriss und nach der Kette der Frau griff. Es lösten sich Teile der Kette mitsamt zugehörigem Anhänger, die der Täter an sich nahm.

Die Polizei sucht Zeugen

Weitere Versuche, die Handtasche der Seniorin zu entreißen scheiterten an deren Gegenwehr sowie ihren lauten Hilferufen. Der rabiate Mann flüchtete daraufhin aus dem Haus in unbekannte Richtung. Bei dem Gerangel verletzte sich die 79-Jährige leicht. Eine umgehend ausgelöste Fahndung der Polizei verlief ohne Ergebnis.

Der Räuber ist etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Er trug eine dunkle Schirmmütze sowie dunkle Jacke und Hose. Zeugenhinweise werden erbeten an die ermittelnde Kommission "EK Band" unter Telefon 0211-8700.