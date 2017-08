Düsseldorf. Eine Trickbetrüger ist am Mittwochnachmittag bei einer 90-jährigen Düsseldorferin an die falsche Adresse geraten. Der Anrufer gab sich als Enkel der Seniorin aus und versuchte sie in ein Gespräch zu verwickeln, nur um sie dann am Ende um Geld zu bitten. Das berichtet die Polizei am Donnerstag.

Die Frau wurde jedoch misstrauisch und entgegnete dem Mann: "Meine Verwandten würden niemals Geld von mir leihen." Der Betrüger legte daraufhin sofort auf. Die 90-Jährige alamierte die Polizei und erstattete Anzeige. red