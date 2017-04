Düsseldorf. Bei einem Raubüberfall ist am Montagnachmittag eine 88 Jahre alte Frau in Rath verletzt worden. Ein Unbekannter hatte der Seniorin auf der Straße unvermittelt zwei Ketten vom Hals gerissen und war im Anschluss geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut Polizeibericht hatte die Seniorin gegen 13.50 Uhr mit ihrem Rollator die Fußgängerbrücke über die BAB 52 in Richtung Hörder Straße überquert, als sie ein Mann zu Fuß überholte. Nach dem Passieren der Brücke nutzte die 88-Jährige einen kleinen Fußweg, der sich unterhalb der Kürtenstraße befindet. Plötzlich kam der Mann ihr wieder entgegen, riss ihr zwei Goldketten vom Hals und stieß sie von sich weg. Die Seniorin stürzte und verletzte sich so schwer, dass sie in eine Klinik gebracht werden musste. Der Tatverdächtige flüchtete samt Beute in Richtung der Überführung. Eine Fahndung der Polizei verlief ohne Ergebnis.

Beschreibung: Der Tatverdächtige ist etwa 30 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß. Er hat eine schlanke Statur und kurze dunkle Haare. Er trug einen dunklen Pullover, eine Weste und eine dunkle Hose. Seine dunklen Turnschuhe hatten oberhalb der Sohle einen blauen Streifen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0211-8700 entgegen.