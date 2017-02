Düsseldorf-Bilk. Die Polizei sucht derzeit Zeugen eines Überfalls, der sich am Sonntagabend auf der Burghofstraße in Bilk ereignete. Eine Seniorin war von hinten attackiert und ausgeraubt worden.



Eine 68-Jährige war um 19 Uhr zu Fuß auf der Burghofstraße unterwegs, als sich ihr eine dunkel gekleidete, männliche Person unbemerkt von hinten näherte. Der Mann entriss ihr die Handtasche und flüchtete mit der Beute in Richtung Henriettenstraße. Die Geschädigte suchte die Wache in Bilk auf, um den Raub anzuzeigen, konnte den Tatverdächtigen jedoch nicht näher beschrieben. Daher bittet die Polizei eventuelle Zeugen sich unter der Rufnummer 0211-8700 beim Kriminalkommissariat 35 zu melden.