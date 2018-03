Düsseldorf. Bei einem Verkehrsunfall in Düsseldorf-Stadtmitte ist am Dienstag ein 74-jähriger Pkw-Fahrer schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei befuhr der Mann am Morgen mit seinem Opel die Kreuzstraße in Richtung Immermannstraße. Zur selben Zeit war ein 20-Jähriger aus Remscheid mit seinem Seat auf der Marienstraße in Fahrtrichtung Berliner Allee unterwegs.

Im Kreuzungsbereich Marienstraße/ Kreuzstraße soll der 20-Jährige seinen Pkw zwar verlangsamt, aber nicht gestoppt haben sodass es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des vorfahrtberechtigten Düsseldorfers kam.

Durch die Kollision verletzte sich der Seat-Fahrer leicht. Der Senior wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden musste.