Semesterstart mit HirnforscherBrenninkmeyer wird DRK-Botschafterin

Die Volkshochschule (VHS) und die Evangelische Stadtakademie begehen am heutigen Dienstag, 4. September, 19 Uhr, gemeinsam ihre Semestereröffnung. Im Saal 1 der VHS am Bertha-von-Suttner-Platz 1 spricht dabei einer der bekanntesten Hirnforscher Deutschlands, Gerald Hüther. Das jüngste Buch des 67-Jährigen heißt „Würde. Was uns stark macht - als Einzelne und als Gesellschaft“ und steht im Mittelpunkt des Vortrags. Hüther schreibt, dass Würde zum einen ein Menschenrecht, zum anderen aber auch ein neurobiologisch fundierter innerer Kompass sei, der uns in die Lage versetzt, uns in der Vielfalt der äußeren Anforderungen und Zwänge in der hochkomplexen Welt nicht zu verlieren. Hüthers These: Wer sich seiner Würde bewusst ist, ist nicht verführbar. Der Eintritt kostet acht Euro.

Der Kreis der prominenten Unterstützer des Deutschen Roten Kreuzes in Düsseldorf wächst in dieser Woche: Johanna Brenninkmeyer, Mitglied der Unternehmerfamilie, die C & A gegründet hat und besitzt. Die 33-Jährige wird Botschafterin für Migration und Integration. Deshalb startet sie ihre neue Aufgabe am Mittwoch im Welcome Point des Roten Kreuzes an der Potsdamer Straße in Reisholz. Die Welcome Points dienen als zentrale Anlaufstelle in den Stadtbezirken, um Fragen rund um das Thema Flüchtlingshilfe zu beantworten – für die Betroffenen, Anwohner und ehrenamtliche Helfer. Bei der Vorstellung der Botschafterin werden Oberbürgermeister Thomas Geisel, Miriam Koch, die Leiterin des Amtes für Migration und Integration, sowie Stefan Fischer und Olaf Lehne vom Roten Kreuz dabei sein.