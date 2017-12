Besuch in der weiten Welt der Adventsdekoration – vom Teuren über das Ungewöhnliche bis zum Ramsch.

Es gibt fast nichts, was es nicht gibt, auch nicht an Weihnachten. Trends aus dem ganzen Jahr finden sich im Tisch- oder Wandschmuck wieder. Oft reicht schon ein bisschen Glitzer oder der passende Platz neben Sternen und Engeln, damit Deko zur Weihnachtsdeko wird. Ungewöhnliches oder möglichst Teures, Traditionelles oder Ramsch – in den Läden in Düsseldorf gibt es Angebote für jeden (un-)möglichen Geschmack und Geldbeutel.

In der Modestadt brauchen natürlich auch die Weihnachtsmänner das passende Gewand. Rot mit weißem Rauschebart ist zu wenig, in den Schaufenstern und Deko-Abteilungen tragen die Figuren karierte Schals und plüschig-braune Jacken, einen Anzug in schwarz-weißem Sternenmuster, an den Füßen sockenähnliche Schlappen aus Wolle oder schwarze Gummistiefel – manche sind auch schlicht von Kopf bis Fuß weiß schimmernd. Es gibt sie je nach Geschäft als Massenware aus Plastik – oder aus handbemaltem Porzellan.

Neben Mäusen und Fabeltieren gibt es auch traditionelle Figuren

Besonders der Christbaum lässt sich jedoch mittlerweile in eigene Fantasiewelten verwandeln. Da gibt es beispielsweise einen Wald aus glitzernden Tieren – von Eichhörnchen mit golden glänzendem Schweif bis zu wuscheligen Eulen und Füchsen, die aus einem Baumloch herausschauen. Die Winterwelt in der Galeria Kaufhof beispielsweise empfängt auf diese Weise die Kunden. Neben den Tieren haben dort auch Trends wie Cupcakes Einzug gehalten: Aus knallbuntem Plastik baumeln sie künftig von so manchem Weihnachtsbaum.

Besonders auffällig ist aber unter anderem ein über und über golden glitzerndes Einhorn, das sich als Tischdeko aufstellen lässt. Für fünf Euro ist es zu haben. Ein anderes Exemplar des Fabeltieres hängt in Rosa-Weiß-Tönen in einer anderen Ecke – und ja, eindeutig in der Weihnachtsdeko-Abteilung. Nicht weit davon entfernt stehen etwas größere Mäusefiguren in Frack und Zylinder. „Damit kann ich nicht so viel anfangen“, sagt Sigrid Blatt, die gerne mal dort stöbert. „Mit Weihnachten hat das für mich nicht mehr so viel zu tun. Ich mag lieber die klassische Dekoration.“

Ihr gefällt der Tisch ein Stück weiter – denn ausgefallen und traditionell schließt sich nicht aus, die Geschäfte stellen sich auf verschiedene Geschmäcker ein. Gold, silbern und weiß leuchtet und glitzert es, auch Brauntöne sind vertreten: Sterne, Engel, Tannenzapfen, Rentiere, Nikoläuse oder Mini-Weihnachtsbäume werden dort angeboten, ob als Lichterdeko, als Teller, als Kerzenständer oder als Anhänger. Sie gehören zur Deko dazu, bei Kaufhof ebenso wie bei anderen Ausstattungsläden wie Nanu-Nana, Butlers oder Depot.