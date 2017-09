Wolfgang Volz lernte 1971 in Krefeld den Verpackungskünstler kennen. Seitdem begleitet er all seine Projekte mit der Großbildkamera.

2016 ließ der Verpackungskünstler Christo 1,2 Millionen Besucher über einen orange-farbenen Steg im oberitalienischen Lago d‘Iseo laufen. Die Fotos von diesem Ereignis stammen von Wolfgang Volz, der seit 1971 mit Christo und seiner inzwischen verstorbenen Frau Jeanne-Claude arbeitet. „Wolfi“, wie Christo ihn nennt, ist mehr als das Kamera-Auge. Er gehört zur „Familie“. Anlässlich seiner Ausstellung in der Galerie Breckner, Altestadt, trafen wir uns zum Gespräch.

Herr Volz, Sie arbeiten nun schon seit 46 Jahren mit Christo. Wie kam es zu dieser lebenslangen Verbindung?

Volz: Ich sah 1968 auf der Docuemta in Kassel die „Verpackte Luft“ und lernte Abbildungen der „Verhüllten Küste“ in der Little Bay kennen. Beides war ungewöhnlich und neu. 1971 traf ich Christo und Jeanne-Claude in Krefeld, als sie in Haus Lange den Fußboden und die Parkwege mit grauem Spritztuch auslegten.