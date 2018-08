Mit diesen Freizeitaktivitäten kommt am vorletzten Ferienwochenende in Düsseldorf bestimmt keine Langeweile auf. Sechs Empfehlungen vom Puppentheater bis zur Feuerwehrwache.

Düsseldorf. Die Sommerferien neigen sich langsam dem Ende zu. Am Mittwoch, 29. August, ist das Lotterleben vorbei, der Ernst des Lebens geht wieder los. Die Kinder sind traurig, die Eltern (vielleicht) nicht ganz so sehr. Wir haben für das vorletzte Ferienwochenende einige schöne Aktivitäten zusammengestellt, um die Sommerferien noch mal so richtig zu feiern:

Schwing dich auf’s Seil Piratennetze, Bogenschießen, Boxen und Taekwondo: Kleine Sportskanonen kommen am Apollo-Platz auf ihre Kosten. Beim OlympicAdventureCamp können Kinder, Jugendliche und Erwachsene von sechs bis 21 Jahren das Düsseldorfer Sportangebot testen. Und bei über 60 Angeboten des riesigen Freiluft-Sportplatzes ist bestimmt etwas dabei, was man noch nicht kennt. Auch für kleinere Kinder gibt es Programm. Olympic Adventure Camp, Apolloplatz unterhalb der Rheinkniebrücke. Samstag, 18. August, bis Samstag, 25. August, täglich von 13 bis 19 Uhr. Die Teilnahme an den Aktionen ist kostenlos.

Ein armer Hund, der nicht bellen kann Wer Hunde liebt und schon immer einen Vierbeiner haben wollte, der ist in diesem Theaterstück des Puppentheaters Helmholtzstraße genau richtig. Kaspers Hund Struppi ist traurig. Er macht irgendwie immer alles falsch. Als Hund kann er nicht richtig bellen und eine große Hilfe bei der Hausarbeit ist er auch nicht. Wer will schon, dass ein kleiner Hund traurig ist. Ob die Kinder ihm helfen können? Puppentheater Helmholtzstaße, Helmholtzstraße 38. Am Samstag, 18. August, und Sonntag, 19. August, ab 19 Uhr. Für kleine Hundefreunde von zweieinhalb bis 10 Jahren. Die Spieldauer 35 Minuten. Der Eintritt beträgt acht Euro.

Ein Besuch bei den Rehen Immer wieder einen Ausflug wert ist der Wildpark im Grafenberger Wald. Hirsche, Fasane, Rebhühner, aber auch Bienen und Waschbären: Dort kann man eine Menge über die Tiere des Waldes lernen. Wer Lust hat, der kann sogar mit den Arbeitsblättern, die es online gibt, den Besuch Revue passieren lassen. Unter diesem Link können die Blätter heruntergeladen werden: https://bit.ly/2B0KFLi. Viel Freude beim Entdecken und Ausfüllen! Grafenberger Wald, Rennbahnstraße 60. Der Park ist geöffnet von neun bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Hunde, auch angeleint, dürfen nicht mit in den Park.